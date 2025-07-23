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Захарова с иронией прокомментировала ситуацию вокруг НАБУ на Украине
Захарова с иронией прокомментировала ситуацию вокруг НАБУ на Украине - 23.07.2025, ПРАЙМ
Захарова с иронией прокомментировала ситуацию вокруг НАБУ на Украине
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с иронией прокомментировала ситуацию вокруг ограничения прав Национального антикоррупционного бюро Украины... | 23.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-23T08:50+0300
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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с иронией прокомментировала ситуацию вокруг ограничения прав Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП) и обыски СБУ в этих организациях. "Плохо искали (русский след при обысках). Российский след надо было найти, обнаружив валенки, фуфайку, телогрейку, ватник, как они это называют, шапку-ушанку. Пару медведей нужно было из угла вытащить, понимаете, сопротивляющихся. Балалайки должны быть расставлены. Вот это русский след. А это что там? Ну о чем вы говорите? Вы понимаете, это тот самый случай… Главное в ходе любого расследования не выйти на самих себя", - заявила Захарова в эфире радио Sputnik. Во вторник Верховная рада поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Позже Владимир Зеленский подписал соответствующий закон. Перед этим СБУ провела обыски у детективов НАБУ.
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общество , россия, владимир зеленский, сбу
Политика, Общество , РОССИЯ, Владимир Зеленский, СБУ
Захарова с иронией прокомментировала ситуацию вокруг НАБУ на Украине
Захарова с иронией прокомментировала обыски в Нацбюро Украины и САП
МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с иронией прокомментировала ситуацию вокруг ограничения прав Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП) и обыски СБУ в этих организациях.
"Плохо искали (русский след при обысках). Российский след надо было найти, обнаружив валенки, фуфайку, телогрейку, ватник, как они это называют, шапку-ушанку. Пару медведей нужно было из угла вытащить, понимаете, сопротивляющихся. Балалайки должны быть расставлены. Вот это русский след. А это что там? Ну о чем вы говорите? Вы понимаете, это тот самый случай… Главное в ходе любого расследования не выйти на самих себя", - заявила Захарова в эфире радио Sputnik.
Во вторник Верховная рада поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Позже Владимир Зеленский подписал соответствующий закон.
Перед этим СБУ провела обыски у детективов НАБУ.
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