https://1prime.ru/20250723/zakharova-859809819.html

Захарова с иронией прокомментировала ситуацию вокруг НАБУ на Украине

Захарова с иронией прокомментировала ситуацию вокруг НАБУ на Украине - 23.07.2025, ПРАЙМ

Захарова с иронией прокомментировала ситуацию вокруг НАБУ на Украине

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с иронией прокомментировала ситуацию вокруг ограничения прав Национального антикоррупционного бюро Украины... | 23.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-23T08:50+0300

2025-07-23T08:50+0300

2025-07-23T08:50+0300

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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с иронией прокомментировала ситуацию вокруг ограничения прав Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП) и обыски СБУ в этих организациях. "Плохо искали (русский след при обысках). Российский след надо было найти, обнаружив валенки, фуфайку, телогрейку, ватник, как они это называют, шапку-ушанку. Пару медведей нужно было из угла вытащить, понимаете, сопротивляющихся. Балалайки должны быть расставлены. Вот это русский след. А это что там? Ну о чем вы говорите? Вы понимаете, это тот самый случай… Главное в ходе любого расследования не выйти на самих себя", - заявила Захарова в эфире радио Sputnik. Во вторник Верховная рада поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Позже Владимир Зеленский подписал соответствующий закон. Перед этим СБУ провела обыски у детективов НАБУ.

https://1prime.ru/20250716/zakharova--859537554.html

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общество , россия, владимир зеленский, сбу