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СМИ: закон Зеленского шокировал многих в команде Зеленского
СМИ: закон Зеленского шокировал многих в команде Зеленского - 23.07.2025, ПРАЙМ
СМИ: закон Зеленского шокировал многих в команде Зеленского
Закон об ограничениях антикоррупционных органов на Украине шокировал многих в команде Владимира Зеленского, сообщает журнал Economist со ссылкой на источники. | 23.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-23T03:08+0300
2025-07-23T03:08+0300
2025-07-23T03:08+0300
экономика
общество
украина
киев
днепропетровск
владимир зеленский
виталий кличко
сбу
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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Закон об ограничениях антикоррупционных органов на Украине шокировал многих в команде Владимира Зеленского, сообщает журнал Economist со ссылкой на источники.
Во вторник вечером Зеленский, согласно данным с сайта Верховной рады, подписал закон об ограничениях антикоррупционных органов на Украине.
"Натиск на антикоррупционную инфраструктуру Украины шокировала многих в собственной команде Зеленского", - пишет издание.
Как сообщает Economist со ссылкой на неназванного украинского чиновника, офис Зеленского решил "воспользоваться моментом безнаказанности и возможностей", переключив внимание на внутренних врагов.
Во вторник Верховная рада поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Ряд украинских парламентариев расценил законопроект как ликвидацию антикоррупционных структур страны. К вечеру СМИ сообщили о начавшихся акциях протеста в Киеве, Львове, Днепропетровске, Одессе и других городах. Митинг в Киеве проходил в непосредственной близости от здания офиса Зеленского. Украинские СМИ сообщали, что на столичный митинг прибыл мэр Киева Виталий Кличко.
Издание "Страна.ua" ранее сообщало, что СБУ проводит обыски у детективов НАБУ. По данным издания, обыски проходили в разных регионах Украины. Утверждалось, что ряд детективов НАБУ подозревают в госизмене, торговле с Россией и коррупции. НАБУ позднее подтвердило обыски и заявило, что они проводятся без постановления суда. Позднее СБУ сообщила о задержании одного из руководителей межрегиональных управлений НАБУ Руслана Магамедрасулова. Депутат Гончаренко заявил, что обыски в Национальном антикоррупционном бюро Украины являются ответом режима Зеленского на дело против экс-министра национального единства и бывшего вице-премьера Алексея Чернышова по обвинению в коррупции, НАБУ могут попытаться ликвидировать.
Послы стран "Большой семерки" (G7) выразили серьезную обеспокоенность в связи с расследованием СБУ в отношении НАБУ, планируют обсудить этот вопрос с руководством украинского правительства.
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общество , украина, киев, днепропетровск, владимир зеленский, виталий кличко, сбу
Экономика, Общество , УКРАИНА, Киев, Днепропетровск, Владимир Зеленский, Виталий Кличко, СБУ
СМИ: закон Зеленского шокировал многих в команде Зеленского
Economist: закон об антикоррупционных органах шокировал многих в команде Зеленского
МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Закон об ограничениях антикоррупционных органов на Украине шокировал многих в команде Владимира Зеленского, сообщает журнал Economist со ссылкой на источники.
Во вторник вечером Зеленский, согласно данным с сайта Верховной рады, подписал закон об ограничениях антикоррупционных органов на Украине.
"Натиск на антикоррупционную инфраструктуру Украины шокировала многих в собственной команде Зеленского", - пишет издание.
Как сообщает Economist со ссылкой на неназванного украинского чиновника, офис Зеленского решил "воспользоваться моментом безнаказанности и возможностей", переключив внимание на внутренних врагов.
Во вторник Верховная рада поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Ряд украинских парламентариев расценил законопроект как ликвидацию антикоррупционных структур страны. К вечеру СМИ сообщили о начавшихся акциях протеста в Киеве, Львове, Днепропетровске, Одессе и других городах. Митинг в Киеве проходил в непосредственной близости от здания офиса Зеленского. Украинские СМИ сообщали, что на столичный митинг прибыл мэр Киева Виталий Кличко.
Издание "Страна.ua" ранее сообщало, что СБУ проводит обыски у детективов НАБУ. По данным издания, обыски проходили в разных регионах Украины. Утверждалось, что ряд детективов НАБУ подозревают в госизмене, торговле с Россией и коррупции. НАБУ позднее подтвердило обыски и заявило, что они проводятся без постановления суда. Позднее СБУ сообщила о задержании одного из руководителей межрегиональных управлений НАБУ Руслана Магамедрасулова. Депутат Гончаренко заявил, что обыски в Национальном антикоррупционном бюро Украины являются ответом режима Зеленского на дело против экс-министра национального единства и бывшего вице-премьера Алексея Чернышова по обвинению в коррупции, НАБУ могут попытаться ликвидировать.
Послы стран "Большой семерки" (G7) выразили серьезную обеспокоенность в связи с расследованием СБУ в отношении НАБУ, планируют обсудить этот вопрос с руководством украинского правительства.