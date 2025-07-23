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Путин освободил от НДС услуги НРД для негосударственных пенсионных фондов - 23.07.2025, ПРАЙМ
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Путин освободил от НДС услуги НРД для негосударственных пенсионных фондов
Путин освободил от НДС услуги НРД для негосударственных пенсионных фондов - 23.07.2025, ПРАЙМ
Путин освободил от НДС услуги НРД для негосударственных пенсионных фондов
Президент России Владимир Путин подписал закон, освобождающий от НДС услуги, оказываемые Национальным расчетным депозитарием негосударственным пенсионным фондам | 23.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-23T15:11+0300
2025-07-23T15:11+0300
экономика
финансы
рф
владимир путин
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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, освобождающий от НДС услуги, оказываемые Национальным расчетным депозитарием негосударственным пенсионным фондам в качестве администратора софинансирования в программе долгосрочных сбережений (ПДС). Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Речь в нем идет об услугах по расчету размера дополнительных стимулирующих взносов по договорам долгосрочных сбережений, оказываемых таким администратором в соответствии с законом "О негосударственных пенсионных фондах", и связанных с таким расчетом услугах, перечень которых утвердит правительство РФ. Администратором софинансирования сейчас является АО "Национальный расчетный депозитарий" (НРД, входит в группу Московской биржи). Закон направлен на сокращение расходов негосударственных пенсионных фондов при формировании долгосрочных сбережений. Сейчас дополнительные стимулирующие взносы, которые должны выплачиваться гражданам, являются мерой государственной поддержки в ПДС. Закон вступает в силу через месяц после его официального опубликования, но не ранее первого числа очередного налогового периода по НДС. ПДС - это сберегательный инструмент, который начал действовать в России с 1 января 2024 года. Деньги каждого участника ПДС застрахованы на сумму до 2,8 миллиона рублей. Участники могут ежегодно получать налоговый вычет на уплаченные взносы в размере до 52 тысяч рублей, а также передавать вложенные средства по наследству. Также участники программы могут получать софинансирование от государства в размере до 36 тысяч рублей в год и перевести в ПДС накопительную пенсию, ранее сформированную в рамках обязательного пенсионного страхования.
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финансы, рф, владимир путин
Экономика, Финансы, РФ, Владимир Путин
15:11 23.07.2025
 
Путин освободил от НДС услуги НРД для негосударственных пенсионных фондов

Путин подписал закон об освобождении от НДС услуг НРД по софинансированию ПДС

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 23.07.2025
© РИА Новости . Алексей Никольский
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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, освобождающий от НДС услуги, оказываемые Национальным расчетным депозитарием негосударственным пенсионным фондам в качестве администратора софинансирования в программе долгосрочных сбережений (ПДС).
Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Речь в нем идет об услугах по расчету размера дополнительных стимулирующих взносов по договорам долгосрочных сбережений, оказываемых таким администратором в соответствии с законом "О негосударственных пенсионных фондах", и связанных с таким расчетом услугах, перечень которых утвердит правительство РФ. Администратором софинансирования сейчас является АО "Национальный расчетный депозитарий" (НРД, входит в группу Московской биржи).
Закон направлен на сокращение расходов негосударственных пенсионных фондов при формировании долгосрочных сбережений. Сейчас дополнительные стимулирующие взносы, которые должны выплачиваться гражданам, являются мерой государственной поддержки в ПДС.
Закон вступает в силу через месяц после его официального опубликования, но не ранее первого числа очередного налогового периода по НДС.
ПДС - это сберегательный инструмент, который начал действовать в России с 1 января 2024 года. Деньги каждого участника ПДС застрахованы на сумму до 2,8 миллиона рублей. Участники могут ежегодно получать налоговый вычет на уплаченные взносы в размере до 52 тысяч рублей, а также передавать вложенные средства по наследству.
Также участники программы могут получать софинансирование от государства в размере до 36 тысяч рублей в год и перевести в ПДС накопительную пенсию, ранее сформированную в рамках обязательного пенсионного страхования.
Минфин РФ - ПРАЙМ, 1920, 15.07.2025
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15 июля, 19:27
 
ЭкономикаФинансыРФВладимир Путин
 
 
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