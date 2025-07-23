https://1prime.ru/20250723/zakon-859831431.html
Путин освободил от НДС услуги НРД для негосударственных пенсионных фондов
Путин освободил от НДС услуги НРД для негосударственных пенсионных фондов - 23.07.2025, ПРАЙМ
Путин освободил от НДС услуги НРД для негосударственных пенсионных фондов
Президент России Владимир Путин подписал закон, освобождающий от НДС услуги, оказываемые Национальным расчетным депозитарием негосударственным пенсионным фондам | 23.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-23T15:11+0300
2025-07-23T15:11+0300
2025-07-23T15:11+0300
экономика
финансы
рф
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/83410/44/834104484_0:181:2997:1867_1920x0_80_0_0_b789da8c6cb08e0bfe93ac49e5786d8c.jpg
МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, освобождающий от НДС услуги, оказываемые Национальным расчетным депозитарием негосударственным пенсионным фондам в качестве администратора софинансирования в программе долгосрочных сбережений (ПДС). Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Речь в нем идет об услугах по расчету размера дополнительных стимулирующих взносов по договорам долгосрочных сбережений, оказываемых таким администратором в соответствии с законом "О негосударственных пенсионных фондах", и связанных с таким расчетом услугах, перечень которых утвердит правительство РФ. Администратором софинансирования сейчас является АО "Национальный расчетный депозитарий" (НРД, входит в группу Московской биржи). Закон направлен на сокращение расходов негосударственных пенсионных фондов при формировании долгосрочных сбережений. Сейчас дополнительные стимулирующие взносы, которые должны выплачиваться гражданам, являются мерой государственной поддержки в ПДС. Закон вступает в силу через месяц после его официального опубликования, но не ранее первого числа очередного налогового периода по НДС. ПДС - это сберегательный инструмент, который начал действовать в России с 1 января 2024 года. Деньги каждого участника ПДС застрахованы на сумму до 2,8 миллиона рублей. Участники могут ежегодно получать налоговый вычет на уплаченные взносы в размере до 52 тысяч рублей, а также передавать вложенные средства по наследству. Также участники программы могут получать софинансирование от государства в размере до 36 тысяч рублей в год и перевести в ПДС накопительную пенсию, ранее сформированную в рамках обязательного пенсионного страхования.
https://1prime.ru/20250715/vychet-859528793.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83410/44/834104484_134:0:2863:2047_1920x0_80_0_0_c58083fbed2264d0707fad99da356781.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, рф, владимир путин
Экономика, Финансы, РФ, Владимир Путин
Путин освободил от НДС услуги НРД для негосударственных пенсионных фондов
Путин подписал закон об освобождении от НДС услуг НРД по софинансированию ПДС
МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, освобождающий от НДС услуги, оказываемые Национальным расчетным депозитарием негосударственным пенсионным фондам в качестве администратора софинансирования в программе долгосрочных сбережений (ПДС).
Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Речь в нем идет об услугах по расчету размера дополнительных стимулирующих взносов по договорам долгосрочных сбережений, оказываемых таким администратором в соответствии с законом "О негосударственных пенсионных фондах", и связанных с таким расчетом услугах, перечень которых утвердит правительство РФ. Администратором софинансирования сейчас является АО "Национальный расчетный депозитарий" (НРД, входит в группу Московской биржи).
Закон направлен на сокращение расходов негосударственных пенсионных фондов при формировании долгосрочных сбережений. Сейчас дополнительные стимулирующие взносы, которые должны выплачиваться гражданам, являются мерой государственной поддержки в ПДС.
Закон вступает в силу через месяц после его официального опубликования, но не ранее первого числа очередного налогового периода по НДС.
ПДС - это сберегательный инструмент, который начал действовать в России с 1 января 2024 года. Деньги каждого участника ПДС застрахованы на сумму до 2,8 миллиона рублей. Участники могут ежегодно получать налоговый вычет на уплаченные взносы в размере до 52 тысяч рублей, а также передавать вложенные средства по наследству.
Также участники программы могут получать софинансирование от государства в размере до 36 тысяч рублей в год и перевести в ПДС накопительную пенсию, ранее сформированную в рамках обязательного пенсионного страхования.
Минфин готовит налоговый вычет родителям на взносы по ПДС