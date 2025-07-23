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Путин подписал закон об ответственности за немаркированные сигареты и вейпы
Путин подписал закон об ответственности за немаркированные сигареты и вейпы - 23.07.2025, ПРАЙМ
Путин подписал закон об ответственности за немаркированные сигареты и вейпы
Президент России Владимир Путин подписал закон, которым вводится уголовная ответственность за производство, хранение, перевозку, сбыт и продажу табачной и... | 23.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-23T15:53+0300
2025-07-23T15:53+0300
2025-07-23T15:53+0300
бизнес
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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, которым вводится уголовная ответственность за производство, хранение, перевозку, сбыт и продажу табачной и никотинсодержащей продукции без обязательной маркировки или информации, предусмотренной законодательством. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Закон направлен на борьбу с нелегальным рынком табачной и никотинсодержащей продукции, оборот которой осуществляется без контрольных кодов и сведений, позволяющих отследить происхождение товара и уплату акцизов. Им установлено, что такие действия, совершенные в крупном размере (стоимость продукции свыше 100 тысяч рублей), будут наказываться в соответствии с Уголовным кодексом РФ. Если сумма нарушений превысит один миллион рублей, то деяние будет считаться совершенным в особо крупном размере. Также законом обновляется статья УК об изготовлении, сбыте и использовании поддельных акцизных марок, федеральных специальных марок, средств идентификации или знаков соответствия для маркировки алкоголя, табачной и никотинсодержащей продукции. Кроме того, закон уточняет терминологию и включает не только табачные изделия, но и табачную продукцию, а также никотинсодержащие изделия - например, вейпы.
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бизнес, россия, владимир путин
Бизнес, РОССИЯ, Владимир Путин
Путин подписал закон об ответственности за немаркированные сигареты и вейпы
Путин подписал закон об уголовной ответственности за немаркированные сигареты и вейпы
МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, которым вводится уголовная ответственность за производство, хранение, перевозку, сбыт и продажу табачной и никотинсодержащей продукции без обязательной маркировки или информации, предусмотренной законодательством.
Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Закон направлен на борьбу с нелегальным рынком табачной и никотинсодержащей продукции, оборот которой осуществляется без контрольных кодов и сведений, позволяющих отследить происхождение товара и уплату акцизов.
Им установлено, что такие действия, совершенные в крупном размере (стоимость продукции свыше 100 тысяч рублей), будут наказываться в соответствии с Уголовным кодексом РФ. Если сумма нарушений превысит один миллион рублей, то деяние будет считаться совершенным в особо крупном размере.
Также законом обновляется статья УК об изготовлении, сбыте и использовании поддельных акцизных марок, федеральных специальных марок, средств идентификации или знаков соответствия для маркировки алкоголя, табачной и никотинсодержащей продукции.
Кроме того, закон уточняет терминологию и включает не только табачные изделия, но и табачную продукцию, а также никотинсодержащие изделия - например, вейпы.
В ГД внесут проект, позволяющий учителям изымать вейпы у школьников