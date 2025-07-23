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СМИ: Запад предупреждал Зеленского о возможных санкциях против Украины

СМИ: Запад предупреждал Зеленского о возможных санкциях против Украины - 23.07.2025, ПРАЙМ

СМИ: Запад предупреждал Зеленского о возможных санкциях против Украины

Дипломаты Запада предупреждали Владимира Зеленского, что принятие закона об ограничениях антикоррупционных органов может спровоцировать введение Евросоюзом... | 23.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-23T04:20+0300

2025-07-23T04:20+0300

2025-07-23T04:20+0300

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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Дипломаты Запада предупреждали Владимира Зеленского, что принятие закона об ограничениях антикоррупционных органов может спровоцировать введение Евросоюзом санкций против Украины, пишет колумнист журнала Spectator Оуэн Мэттьюс. Во вторник вечером Зеленский, согласно данным сайта Верховной рады, подписал закон об ограничениях антикоррупционных органов на Украине. "Зеленский, похоже, совершенно неверно оценил ситуацию с точки зрения последствий со стороны своих сторонников на Западе. Международные антикоррупционные организации, украинские гражданские организации, независимая украинская пресса и западные дипломаты предупреждали Зеленского, что принятие этого закона может поставить под угрозу процесс вступления Украины в ЕС, отменить безвизовый режим и даже спровоцировать введение Евросоюзом санкций против Украины. Но он продолжил и всё равно это сделал", - говорится в сообщении. Автор публикации Spectator назвал принятие закона "катастрофой" и указал на то, что Киев, похоже, "серьезно просчитался", оценивая настроения простых украинцев. Во вторник Верховная рада поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Ряд украинских парламентариев расценил законопроект как ликвидацию антикоррупционных структур страны. К вечеру СМИ сообщили о начавшихся акциях протеста в Киеве, Львове, Днепропетровске, Одессе и других городах. Митинг в Киеве проходил в непосредственной близости от здания офиса Зеленского. Украинские СМИ сообщали, что на столичный митинг прибыл мэр Киева Виталий Кличко. Издание "Страна.ua" ранее сообщало, что СБУ проводит обыски у детективов НАБУ. По данным издания, обыски проходили в разных регионах Украины. Утверждалось, что ряд детективов НАБУ подозревают в госизмене, торговле с Россией и коррупции. НАБУ позднее подтвердило обыски и заявило, что они проводятся без постановления суда. Позднее СБУ сообщила о задержании одного из руководителей межрегиональных управлений НАБУ Руслана Магамедрасулова. Депутат Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что обыски в Национальном антикоррупционном бюро Украины являются ответом режима Зеленского на дело против экс-министра национального единства и бывшего вице-премьера Алексея Чернышова по обвинению в коррупции, НАБУ могут попытаться ликвидировать. Послы стран "Большой семерки" (G7) выразили серьезную обеспокоенность в связи с расследованием СБУ в отношении НАБУ, планируют обсудить этот вопрос с руководством украинского правительства.

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мировая экономика, украина, киев, запад, владимир зеленский, виталий кличко, алексей гончаренко, ес, сбу