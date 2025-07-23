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В России снизилась задолженность по зарплате, сообщил Росстат - 23.07.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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В России снизилась задолженность по зарплате, сообщил Росстат
В России снизилась задолженность по зарплате, сообщил Росстат - 23.07.2025, ПРАЙМ
В России снизилась задолженность по зарплате, сообщил Росстат
Суммарная задолженность по зарплате в России на конец июня составила 947,2 миллиона рублей, снизившись за месяц сразу на 43%, сообщил в среду Росстат. | 23.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-23T19:17+0300
2025-07-23T19:18+0300
экономика
росстат
россия
задолженность по зарплатам
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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Суммарная задолженность по зарплате в России на конец июня составила 947,2 миллиона рублей, снизившись за месяц сразу на 43%, сообщил в среду Росстат. "На конец июня 2025 года суммарная задолженность по заработной плате составила 947,2 миллиона рублей и по сравнению с предыдущим периодом снизилась на 715,1 миллиона рублей, или на 43%, с соответствующим периодом предыдущего года увеличилась на 506,9 миллиона рублей или в 2,2 раза", - говорится в сообщении. С задержкой выплаты заработной платы на конец июня столкнулись менее 1% работников обследуемых организаций. Из общей суммы невыплаченной заработной платы на долги, образовавшиеся в 2025 году, приходится 505,9 миллиона рублей (53,4%), в 2024 году - 357,2 миллиона рублей (37,7%), в 2023 году и ранее – 84,1 миллиона рублей (8,9%). Росстат с 1 января 2025 года размещает сведения о просроченной задолженности предприятий на конец отчетного месяца и по организациям всех видов экономической деятельности (кроме субъектов малого предпринимательства). Ранее данные публиковались на 1-е число каждого месяца и собирались по ограниченному кругу предприятий.
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росстат, россия, задолженность по зарплатам
Экономика, Росстат, РОССИЯ, задолженность по зарплатам
19:17 23.07.2025 (обновлено: 19:18 23.07.2025)
 
В России снизилась задолженность по зарплате, сообщил Росстат

Росстат: задолженность по зарплате в России снизилась до менее 1 млрд руб

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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Суммарная задолженность по зарплате в России на конец июня составила 947,2 миллиона рублей, снизившись за месяц сразу на 43%, сообщил в среду Росстат.
"На конец июня 2025 года суммарная задолженность по заработной плате составила 947,2 миллиона рублей и по сравнению с предыдущим периодом снизилась на 715,1 миллиона рублей, или на 43%, с соответствующим периодом предыдущего года увеличилась на 506,9 миллиона рублей или в 2,2 раза", - говорится в сообщении.
С задержкой выплаты заработной платы на конец июня столкнулись менее 1% работников обследуемых организаций.
Из общей суммы невыплаченной заработной платы на долги, образовавшиеся в 2025 году, приходится 505,9 миллиона рублей (53,4%), в 2024 году - 357,2 миллиона рублей (37,7%), в 2023 году и ранее – 84,1 миллиона рублей (8,9%).
Росстат с 1 января 2025 года размещает сведения о просроченной задолженности предприятий на конец отчетного месяца и по организациям всех видов экономической деятельности (кроме субъектов малого предпринимательства). Ранее данные публиковались на 1-е число каждого месяца и собирались по ограниченному кругу предприятий.
Рубли - ПРАЙМ, 1920, 29.01.2025
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