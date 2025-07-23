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В России снизилась задолженность по зарплате, сообщил Росстат

В России снизилась задолженность по зарплате, сообщил Росстат - 23.07.2025, ПРАЙМ

В России снизилась задолженность по зарплате, сообщил Росстат

Суммарная задолженность по зарплате в России на конец июня составила 947,2 миллиона рублей, снизившись за месяц сразу на 43%, сообщил в среду Росстат. | 23.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-23T19:17+0300

2025-07-23T19:17+0300

2025-07-23T19:18+0300

экономика

росстат

россия

задолженность по зарплатам

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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Суммарная задолженность по зарплате в России на конец июня составила 947,2 миллиона рублей, снизившись за месяц сразу на 43%, сообщил в среду Росстат. "На конец июня 2025 года суммарная задолженность по заработной плате составила 947,2 миллиона рублей и по сравнению с предыдущим периодом снизилась на 715,1 миллиона рублей, или на 43%, с соответствующим периодом предыдущего года увеличилась на 506,9 миллиона рублей или в 2,2 раза", - говорится в сообщении. С задержкой выплаты заработной платы на конец июня столкнулись менее 1% работников обследуемых организаций. Из общей суммы невыплаченной заработной платы на долги, образовавшиеся в 2025 году, приходится 505,9 миллиона рублей (53,4%), в 2024 году - 357,2 миллиона рублей (37,7%), в 2023 году и ранее – 84,1 миллиона рублей (8,9%). Росстат с 1 января 2025 года размещает сведения о просроченной задолженности предприятий на конец отчетного месяца и по организациям всех видов экономической деятельности (кроме субъектов малого предпринимательства). Ранее данные публиковались на 1-е число каждого месяца и собирались по ограниченному кругу предприятий.

https://1prime.ru/20250129/zadolzhennost-854537138.html

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росстат, россия, задолженность по зарплатам