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"Вопиющее нарушение": из-за Зеленского Украину больше не ждут в ЕС

"Вопиющее нарушение": из-за Зеленского Украину больше не ждут в ЕС - 23.07.2025, ПРАЙМ

"Вопиющее нарушение": из-за Зеленского Украину больше не ждут в ЕС

Ограничение Киевом самостоятельности двух антикоррупционных органов вызвало резкую реакцию в Европейском парламенте, сообщает немецкое издание Spiegel. | 23.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-23T17:31+0300

2025-07-23T17:31+0300

2025-07-23T17:32+0300

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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Ограничение Киевом самостоятельности двух антикоррупционных органов вызвало резкую реакцию в Европейском парламенте, сообщает немецкое издание Spiegel.Депутат Европарламента Даниэль Фройнд в интервью с изданием заявил, что такие шаги Украины ставят под сомнение ее финансирование и перспективы вступления в Евросоюз."Это вопиющее нарушение доверия. ЕС не может продолжать переводить деньги, если страна развивается в неправильном направлении", — возмутился Фройнд.Между тем, председатель Комитета по иностранным делам Европарламента Дэвид Маккалистер отметил, что подобная политика киевского режима вызывает серьезные опасения. Он подчеркнул, что независимые контролирующие органы — это не просто формальность, а ключевой критерий верховенства права и важное условие для европейской интеграции Украины.Резкая критика решений Зеленского обрушилась на главу киевского режима и со стороны депутата ЕП от Свободной демократической партии Морица Кёрнера."Без независимых антикоррупционных ведомств Украине нет места в ЕС. Зеленскому необходимо срочно отменить этот закон. Тот, кто хочет вступить в ЕС, не должен бояться независимых расследований", — заявил Кёрнер.Во вторник Верховная рада поддержала законопроект, лишающий двух антикоррупционных ведомств — Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП) — независимости. Позже Владимир Зеленский подписал этот документ. Перед этим СБУ провела обыски у детективов НАБУ.В тот же день в Киеве, Днепропетровске, Одессе и Львове прошли массовые протесты против действий киевского режима по отношению к антикоррупционным органам. Тысячи людей вышли на улицы.Позже украинское издание "Зеркало недели" сообщило, что в Киеве и еще двух крупных городах страны планируются новые акции протеста.

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украина, владимир зеленский, европа, финансовая помощь для украины, ес