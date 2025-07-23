https://1prime.ru/20250723/zelenskiy-859807257.html
"Он в прошлом". Зеленскому вынесли приговор в США
"Он в прошлом". Зеленскому вынесли приговор в США - 23.07.2025, ПРАЙМ
"Он в прошлом". Зеленскому вынесли приговор в США
Соединенные Штаты больше не видят пользы в главе киевского режима Владимире Зеленском, поэтому его заменят на более сговорчивого политика. Таким мнением на... | 23.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-23T08:15+0300
2025-07-23T08:15+0300
2025-07-23T08:15+0300
политика
сша
украина
владимир зеленский
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/21/841312176_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_c5343ba1f16f8c7f6c9a781f41a2f418.jpg
МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Соединенные Штаты больше не видят пользы в главе киевского режима Владимире Зеленском, поэтому его заменят на более сговорчивого политика. Таким мнением на YouTube поделился геополитический аналитик Скотт Риттер."Думаю, они хотят убрать Зеленского. Им нужно его убрать и заменить на более сговорчивого. И он этого боится. И вот Зеленский уже готов вести переговоры с Россией. Но уже поздно. Он уже в прошлом", — подчеркнул эксперт.По словам Риттера, конец Зеленского неизбежен. Под вопросом остается только кандидатура человека, который отстранит его от власти.Ранее американский журналист-расследователь и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш сообщил, что на Украине идет полным ходом подготовка к замене Зеленского. Среди наиболее вероятных кандидатур на его место числится экс-главком ВСУ и посол Украины в Великобритании Валерий Залужный.
https://1prime.ru/20250722/nabu-859802018.html
сша
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/21/841312176_208:0:2876:2001_1920x0_80_0_0_32620ab3c663178bbc849a468d1815a7.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, украина, владимир зеленский
Политика, США, УКРАИНА, Владимир Зеленский
"Он в прошлом". Зеленскому вынесли приговор в США
Аналитик Риттер: Зеленского хотят убрать и заменить на более сговорчивого
МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ.
Соединенные Штаты больше не видят пользы в главе киевского режима Владимире Зеленском, поэтому его заменят на более сговорчивого политика. Таким мнением на YouTube
поделился геополитический аналитик Скотт Риттер.
"Думаю, они хотят убрать Зеленского. Им нужно его убрать и заменить на более сговорчивого. И он этого боится. И вот Зеленский уже готов вести переговоры с Россией. Но уже поздно. Он уже в прошлом", — подчеркнул эксперт.
По словам Риттера, конец Зеленского неизбежен. Под вопросом остается только кандидатура человека, который отстранит его от власти.
Ранее американский журналист-расследователь и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш сообщил, что на Украине идет полным ходом подготовка к замене Зеленского. Среди наиболее вероятных кандидатур на его место числится экс-главком ВСУ и посол Украины в Великобритании Валерий Залужный.
"Просчитался". В Британии объяснили, как Зеленский умудрился разозлить ЕС