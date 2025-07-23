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"Он в прошлом". Зеленскому вынесли приговор в США

"Он в прошлом". Зеленскому вынесли приговор в США - 23.07.2025, ПРАЙМ

"Он в прошлом". Зеленскому вынесли приговор в США

Соединенные Штаты больше не видят пользы в главе киевского режима Владимире Зеленском, поэтому его заменят на более сговорчивого политика. Таким мнением на... | 23.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-23T08:15+0300

2025-07-23T08:15+0300

2025-07-23T08:15+0300

политика

сша

украина

владимир зеленский

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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Соединенные Штаты больше не видят пользы в главе киевского режима Владимире Зеленском, поэтому его заменят на более сговорчивого политика. Таким мнением на YouTube поделился геополитический аналитик Скотт Риттер."Думаю, они хотят убрать Зеленского. Им нужно его убрать и заменить на более сговорчивого. И он этого боится. И вот Зеленский уже готов вести переговоры с Россией. Но уже поздно. Он уже в прошлом", — подчеркнул эксперт.По словам Риттера, конец Зеленского неизбежен. Под вопросом остается только кандидатура человека, который отстранит его от власти.Ранее американский журналист-расследователь и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш сообщил, что на Украине идет полным ходом подготовка к замене Зеленского. Среди наиболее вероятных кандидатур на его место числится экс-главком ВСУ и посол Украины в Великобритании Валерий Залужный.

https://1prime.ru/20250722/nabu-859802018.html

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сша, украина, владимир зеленский