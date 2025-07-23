https://1prime.ru/20250723/zelenskiy-859811052.html

На Западе обвинили Зеленского в антиамериканском перевороте

На Западе обвинили Зеленского в антиамериканском перевороте - 23.07.2025, ПРАЙМ

На Западе обвинили Зеленского в антиамериканском перевороте

Решение Владимира Зеленского упразднить Национальное антикоррупционное бюро Украины является переворотом против США. Об этом в социальной сети Х написал... | 23.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-23T09:08+0300

2025-07-23T09:08+0300

2025-07-23T09:08+0300

политика

украина

сша

владимир зеленский

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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Решение Владимира Зеленского упразднить Национальное антикоррупционное бюро Украины является переворотом против США. Об этом в социальной сети Х написал аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович."Это антиамериканский переворот Зеленского! НАБУ было вашингтонским бюро колониального надзора на Украине. Теперь события будут развиваться быстрее", — заметил эксперт.Ранее 22 июля Верховная рада Украины одобрила законопроект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: НАБУ и специальной антикоррупционной прокуратуры (САП).

https://1prime.ru/20250723/zelenskiy-859807257.html

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украина, сша, владимир зеленский