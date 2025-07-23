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Стало известно, какой удар получил Зеленский после скандального решения
Стало известно, какой удар получил Зеленский после скандального решения - 23.07.2025, ПРАЙМ
Стало известно, какой удар получил Зеленский после скандального решения
Глава киевского режима Владимир Зеленский столкнется с трудностями в отношениях с западными союзниками на фоне упразднения Национального антикоррупционного бюро | 23.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-23T10:29+0300
2025-07-23T10:29+0300
2025-07-23T10:29+0300
политика
украина
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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский столкнется с трудностями в отношениях с западными союзниками на фоне упразднения Национального антикоррупционного бюро Украины. Об этом в соцсети Х заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен."Запад ополчился на Зеленского, поскольку он сократил полномочия "независимых антикоррупционных органов", — сказано в тексте сообщения.По словам эксперта, указанные ведомства уже находятся под управлением Соединенных Штатов, что делает их зависимыми.Ранее Верховная рада Украины одобрила законопроект об отмене независимости НАБУ и специальной антикоррупционной прокуратуры (САП).
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Политика, УКРАИНА, Владимир Зеленский
Стало известно, какой удар получил Зеленский после скандального решения
Профессор Дизен: Зеленскому грозят трудности после ликвидации НАБУ
МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ.
Глава киевского режима Владимир Зеленский столкнется с трудностями в отношениях с западными союзниками на фоне упразднения Национального антикоррупционного бюро Украины. Об этом в соцсети Х заявил
профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.
"Запад ополчился на Зеленского, поскольку он сократил полномочия "независимых антикоррупционных органов", — сказано в тексте сообщения.
По словам эксперта, указанные ведомства уже находятся под управлением Соединенных Штатов, что делает их зависимыми.
Ранее Верховная рада Украины одобрила законопроект об отмене независимости НАБУ и специальной антикоррупционной прокуратуры (САП).
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