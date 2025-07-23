"Поистине глупо": дочь Келлога присоединилась к осуждению Зеленского
Дочь спецпосланника Келлога Меган Моббс осудила ликвидацию Зеленским НАБУ
© Фото : Public Domain/President Of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Меган Моббс, дочь спецпосланника США по Украине Кита Келлога, раскритиковала ликвидацию Владимиром Зеленским антикоррупционных органов, назвав это решение крайне неразумным.
"Это решение поистине, невероятно, умопомрачительно глупо. Оно происходит в самое неподходящее время, учитывая недавние позитивные сдвиги в политике США", — написала Моббс в соцсети X.
"Это решение поистине, невероятно, умопомрачительно глупо. Оно происходит в самое неподходящее время, учитывая недавние позитивные сдвиги в политике США", — написала Моббс в соцсети X.
Во вторник Верховная Рада поддержала законопроект, который лишает независимости два ключевых антикоррупционных учреждения — Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специальную антикоррупционную прокуратуру (САП). По словам депутатов, глава киевского режима уже подписал этот документ. Некоторые парламентарии расценивают это как фактическую ликвидацию антикоррупционных структур страны.
В свою очередь, послы стран "Большой семерки" выразили серьезную обеспокоенность происходящим и намерены обсудить ситуацию с руководством украинского правительства.
Накануне на Украине также прошли массовые протесты против данного решения властей.