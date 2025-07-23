https://1prime.ru/20250723/zelenskiy-859818397.html

"Поистине глупо": дочь Келлога присоединилась к осуждению Зеленского

"Поистине глупо": дочь Келлога присоединилась к осуждению Зеленского - 23.07.2025, ПРАЙМ

"Поистине глупо": дочь Келлога присоединилась к осуждению Зеленского

Меган Моббс, дочь спецпосланника США по Украине Кита Келлога, раскритиковала ликвидацию Владимиром Зеленским антикоррупционных органов, назвав это решение... | 23.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-23T11:57+0300

2025-07-23T11:57+0300

2025-07-23T11:57+0300

политика

сша

кит келлог

владимир зеленский

украина

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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Меган Моббс, дочь спецпосланника США по Украине Кита Келлога, раскритиковала ликвидацию Владимиром Зеленским антикоррупционных органов, назвав это решение крайне неразумным."Это решение поистине, невероятно, умопомрачительно глупо. Оно происходит в самое неподходящее время, учитывая недавние позитивные сдвиги в политике США", — написала Моббс в соцсети X.Во вторник Верховная Рада поддержала законопроект, который лишает независимости два ключевых антикоррупционных учреждения — Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специальную антикоррупционную прокуратуру (САП). По словам депутатов, глава киевского режима уже подписал этот документ. Некоторые парламентарии расценивают это как фактическую ликвидацию антикоррупционных структур страны.В свою очередь, послы стран "Большой семерки" выразили серьезную обеспокоенность происходящим и намерены обсудить ситуацию с руководством украинского правительства.Накануне на Украине также прошли массовые протесты против данного решения властей.

https://1prime.ru/20250723/zelenskiy-859813021.html

сша

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сша, кит келлог, владимир зеленский, украина