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"Поистине глупо": дочь Келлога присоединилась к осуждению Зеленского - 23.07.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250723/zelenskiy-859818397.html
"Поистине глупо": дочь Келлога присоединилась к осуждению Зеленского
"Поистине глупо": дочь Келлога присоединилась к осуждению Зеленского - 23.07.2025, ПРАЙМ
"Поистине глупо": дочь Келлога присоединилась к осуждению Зеленского
Меган Моббс, дочь спецпосланника США по Украине Кита Келлога, раскритиковала ликвидацию Владимиром Зеленским антикоррупционных органов, назвав это решение... | 23.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-23T11:57+0300
2025-07-23T11:57+0300
политика
сша
кит келлог
владимир зеленский
украина
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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Меган Моббс, дочь спецпосланника США по Украине Кита Келлога, раскритиковала ликвидацию Владимиром Зеленским антикоррупционных органов, назвав это решение крайне неразумным."Это решение поистине, невероятно, умопомрачительно глупо. Оно происходит в самое неподходящее время, учитывая недавние позитивные сдвиги в политике США", — написала Моббс в соцсети X.Во вторник Верховная Рада поддержала законопроект, который лишает независимости два ключевых антикоррупционных учреждения — Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специальную антикоррупционную прокуратуру (САП). По словам депутатов, глава киевского режима уже подписал этот документ. Некоторые парламентарии расценивают это как фактическую ликвидацию антикоррупционных структур страны.В свою очередь, послы стран "Большой семерки" выразили серьезную обеспокоенность происходящим и намерены обсудить ситуацию с руководством украинского правительства.Накануне на Украине также прошли массовые протесты против данного решения властей.
https://1prime.ru/20250723/zelenskiy-859813021.html
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сша, кит келлог, владимир зеленский, украина
Политика, США, Кит Келлог, Владимир Зеленский, УКРАИНА
11:57 23.07.2025
 
"Поистине глупо": дочь Келлога присоединилась к осуждению Зеленского

Дочь спецпосланника Келлога Меган Моббс осудила ликвидацию Зеленским НАБУ

© Фото : Public Domain/President Of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 23.07.2025
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Меган Моббс, дочь спецпосланника США по Украине Кита Келлога, раскритиковала ликвидацию Владимиром Зеленским антикоррупционных органов, назвав это решение крайне неразумным.

"Это решение поистине, невероятно, умопомрачительно глупо. Оно происходит в самое неподходящее время, учитывая недавние позитивные сдвиги в политике США", — написала Моббс в соцсети X.
Во вторник Верховная Рада поддержала законопроект, который лишает независимости два ключевых антикоррупционных учреждения — Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специальную антикоррупционную прокуратуру (САП). По словам депутатов, глава киевского режима уже подписал этот документ. Некоторые парламентарии расценивают это как фактическую ликвидацию антикоррупционных структур страны.
В свою очередь, послы стран "Большой семерки" выразили серьезную обеспокоенность происходящим и намерены обсудить ситуацию с руководством украинского правительства.
Накануне на Украине также прошли массовые протесты против данного решения властей.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 23.07.2025
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10:29
 
ПолитикаСШАКит КеллогВладимир ЗеленскийУКРАИНА
 
 
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