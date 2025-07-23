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Макрон призывал Зеленского пересмотреть меры против НАБУ и САП, пишут СМИ

Макрон призывал Зеленского пересмотреть меры против НАБУ и САП, пишут СМИ - 23.07.2025, ПРАЙМ

Макрон призывал Зеленского пересмотреть меры против НАБУ и САП, пишут СМИ

Президент Франции Эммануэль Макрон и председатель Европейского совета Антониу Кошта на этой неделе говорили с Владимиром Зеленским, чтобы призвать его... | 23.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-23T14:12+0300

2025-07-23T14:12+0300

2025-07-23T14:12+0300

политика

общество

украина

франция

владимир зеленский

эммануэль макрон

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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон и председатель Европейского совета Антониу Кошта на этой неделе говорили с Владимиром Зеленским, чтобы призвать его пересмотреть меры в отношении антикоррупционных органов, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники. Во вторник Верховная рада поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Позже Владимир Зеленский подписал соответствующий закон. Позднее украинский парламентарий Ярослав Железняк заявил, что депутаты намерены оспорить документ в Конституционном суде. "Макрон и... Кошта... говорили с Зеленским на этой неделе, чтобы призвать его пересмотреть... меры в отношении антикоррупционных органов", - говорится в сообщении издания. Газета не уточняет, когда именно они разговаривали. Издание "Страна.ua" ранее сообщало, что СБУ проводит обыски у детективов НАБУ. По данным издания, обыски проходили в разных регионах Украины. Утверждалось, что ряд детективов НАБУ подозревают в госизмене, торговле с Россией и коррупции. НАБУ позднее подтвердило обыски и заявило, что они проводятся без постановления суда. Позднее СБУ сообщила о задержании одного из руководителей межрегиональных управлений НАБУ Руслана Магамедрасулова.Послы стран "большой семерки" (G7) выразили серьезную обеспокоенность в связи с расследованием СБУ в отношении НАБУ, планируют обсудить этот вопрос с руководством украинского правительства.

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общество , украина, франция, владимир зеленский, эммануэль макрон