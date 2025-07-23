https://1prime.ru/20250723/zelenskiy-859827795.html

"Плохо учился": в Киеве возмущены очередными вымогательствами Зеленского

"Плохо учился": в Киеве возмущены очередными вымогательствами Зеленского - 23.07.2025, ПРАЙМ

"Плохо учился": в Киеве возмущены очередными вымогательствами Зеленского

Депутат Верховной рады Александр Дубинский раскритиковал новое требование Владимира Зеленского к Западу о финансовой поддержке, назвав его нереалистичным... | 23.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-23T14:15+0300

2025-07-23T14:15+0300

2025-07-23T14:15+0300

политика

украина

владимир зеленский

ес

финансовая помощь для украины

https://cdnn.1prime.ru/img/84131/54/841315459_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_b23c8d37cd468f335f3dd81193b05027.jpg

МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Депутат Верховной рады Александр Дубинский раскритиковал новое требование Владимира Зеленского к Западу о финансовой поддержке, назвав его нереалистичным. "Зеленский требует у стран ЕС одолжить 150 миллиардов евро и передать их Украине. Вова-”дай триллион” плохо учился в школе, и потому ему невдомек, что вместе с рецессией в ЕС растет стоимость займов, и этой заем выглядит нереалистичным", — написал Дубинский в своем Telegram-канале.Он также подчеркнул, что даже выделение пяти миллиардов евро от Германии вызывает внутри страны споры и недовольство среди оппонентов канцлера Фридриха Мерца из партии "Альтернатива для Германии".Ранее глава киевского режима пожаловался, что ЕС до сих пор не предоставил Киеву обещанную помощь в размере 150 миллиардов евро.На прошлой неделе еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс сообщил агентству Bloomberg, о неспособности ЕС профинансировать закупки американского оружия для Украины напрямую из своего бюджета. В связи с этим Еврокомиссия может предложить странам-членам использовать общеевропейский кредитный фонд в 150 миллиардов евро для совместных военных закупок, чтобы освободить собственные средства на оплату вооружения для Киева.

https://1prime.ru/20250723/zelenskiy-859813021.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, владимир зеленский, ес, финансовая помощь для украины