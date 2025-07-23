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"Плохо учился": в Киеве возмущены очередными вымогательствами Зеленского
"Плохо учился": в Киеве возмущены очередными вымогательствами Зеленского - 23.07.2025, ПРАЙМ
"Плохо учился": в Киеве возмущены очередными вымогательствами Зеленского
Депутат Верховной рады Александр Дубинский раскритиковал новое требование Владимира Зеленского к Западу о финансовой поддержке, назвав его нереалистичным... | 23.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-23T14:15+0300
2025-07-23T14:15+0300
2025-07-23T14:15+0300
политика
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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Депутат Верховной рады Александр Дубинский раскритиковал новое требование Владимира Зеленского к Западу о финансовой поддержке, назвав его нереалистичным. "Зеленский требует у стран ЕС одолжить 150 миллиардов евро и передать их Украине. Вова-”дай триллион” плохо учился в школе, и потому ему невдомек, что вместе с рецессией в ЕС растет стоимость займов, и этой заем выглядит нереалистичным", — написал Дубинский в своем Telegram-канале.Он также подчеркнул, что даже выделение пяти миллиардов евро от Германии вызывает внутри страны споры и недовольство среди оппонентов канцлера Фридриха Мерца из партии "Альтернатива для Германии".Ранее глава киевского режима пожаловался, что ЕС до сих пор не предоставил Киеву обещанную помощь в размере 150 миллиардов евро.На прошлой неделе еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс сообщил агентству Bloomberg, о неспособности ЕС профинансировать закупки американского оружия для Украины напрямую из своего бюджета. В связи с этим Еврокомиссия может предложить странам-членам использовать общеевропейский кредитный фонд в 150 миллиардов евро для совместных военных закупок, чтобы освободить собственные средства на оплату вооружения для Киева.
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украина, владимир зеленский, ес, финансовая помощь для украины
Политика, УКРАИНА, Владимир Зеленский, ЕС, финансовая помощь для Украины
"Плохо учился": в Киеве возмущены очередными вымогательствами Зеленского
Дубинский: Зеленский не понимает, насколько нереалистичны его требования денег у ЕС
МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Депутат Верховной рады Александр Дубинский раскритиковал новое требование Владимира Зеленского к Западу о финансовой поддержке, назвав его нереалистичным.
"Зеленский требует у стран ЕС одолжить 150 миллиардов евро и передать их Украине. Вова-”дай триллион” плохо учился в школе, и потому ему невдомек, что вместе с рецессией в ЕС растет стоимость займов, и этой заем выглядит нереалистичным", — написал Дубинский в своем Telegram-канале.
Он также подчеркнул, что даже выделение пяти миллиардов евро от Германии вызывает внутри страны споры и недовольство среди оппонентов канцлера Фридриха Мерца из партии "Альтернатива для Германии".
Ранее глава киевского режима пожаловался, что ЕС до сих пор не предоставил Киеву обещанную помощь в размере 150 миллиардов евро.
На прошлой неделе еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс сообщил агентству Bloomberg, о неспособности ЕС профинансировать закупки американского оружия для Украины напрямую из своего бюджета. В связи с этим Еврокомиссия может предложить странам-членам использовать общеевропейский кредитный фонд в 150 миллиардов евро для совместных военных закупок, чтобы освободить собственные средства на оплату вооружения для Киева.
Стало известно, какой удар получил Зеленский после скандального решения