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"Плохо учился": в Киеве возмущены очередными вымогательствами Зеленского - 23.07.2025, ПРАЙМ
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"Плохо учился": в Киеве возмущены очередными вымогательствами Зеленского
"Плохо учился": в Киеве возмущены очередными вымогательствами Зеленского - 23.07.2025, ПРАЙМ
"Плохо учился": в Киеве возмущены очередными вымогательствами Зеленского
Депутат Верховной рады Александр Дубинский раскритиковал новое требование Владимира Зеленского к Западу о финансовой поддержке, назвав его нереалистичным... | 23.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-23T14:15+0300
2025-07-23T14:15+0300
политика
украина
владимир зеленский
ес
финансовая помощь для украины
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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Депутат Верховной рады Александр Дубинский раскритиковал новое требование Владимира Зеленского к Западу о финансовой поддержке, назвав его нереалистичным. "Зеленский требует у стран ЕС одолжить 150 миллиардов евро и передать их Украине. Вова-”дай триллион” плохо учился в школе, и потому ему невдомек, что вместе с рецессией в ЕС растет стоимость займов, и этой заем выглядит нереалистичным", — написал Дубинский в своем Telegram-канале.Он также подчеркнул, что даже выделение пяти миллиардов евро от Германии вызывает внутри страны споры и недовольство среди оппонентов канцлера Фридриха Мерца из партии "Альтернатива для Германии".Ранее глава киевского режима пожаловался, что ЕС до сих пор не предоставил Киеву обещанную помощь в размере 150 миллиардов евро.На прошлой неделе еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс сообщил агентству Bloomberg, о неспособности ЕС профинансировать закупки американского оружия для Украины напрямую из своего бюджета. В связи с этим Еврокомиссия может предложить странам-членам использовать общеевропейский кредитный фонд в 150 миллиардов евро для совместных военных закупок, чтобы освободить собственные средства на оплату вооружения для Киева.
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украина, владимир зеленский, ес, финансовая помощь для украины
Политика, УКРАИНА, Владимир Зеленский, ЕС, финансовая помощь для Украины
14:15 23.07.2025
 
"Плохо учился": в Киеве возмущены очередными вымогательствами Зеленского

Дубинский: Зеленский не понимает, насколько нереалистичны его требования денег у ЕС

© Фото : Public Domain/President Of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 23.07.2025
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Депутат Верховной рады Александр Дубинский раскритиковал новое требование Владимира Зеленского к Западу о финансовой поддержке, назвав его нереалистичным.

"Зеленский требует у стран ЕС одолжить 150 миллиардов евро и передать их Украине. Вова-”дай триллион” плохо учился в школе, и потому ему невдомек, что вместе с рецессией в ЕС растет стоимость займов, и этой заем выглядит нереалистичным", — написал Дубинский в своем Telegram-канале.
Он также подчеркнул, что даже выделение пяти миллиардов евро от Германии вызывает внутри страны споры и недовольство среди оппонентов канцлера Фридриха Мерца из партии "Альтернатива для Германии".
Ранее глава киевского режима пожаловался, что ЕС до сих пор не предоставил Киеву обещанную помощь в размере 150 миллиардов евро.
На прошлой неделе еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс сообщил агентству Bloomberg, о неспособности ЕС профинансировать закупки американского оружия для Украины напрямую из своего бюджета. В связи с этим Еврокомиссия может предложить странам-членам использовать общеевропейский кредитный фонд в 150 миллиардов евро для совместных военных закупок, чтобы освободить собственные средства на оплату вооружения для Киева.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 23.07.2025
Стало известно, какой удар получил Зеленский после скандального решения
10:29
 
ПолитикаУКРАИНАВладимир ЗеленскийЕСфинансовая помощь для Украины
 
 
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