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Киев пытался убеждать Запад, что Зеленский не узурпатор, пишет FT - 23.07.2025, ПРАЙМ
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Киев пытался убеждать Запад, что Зеленский не узурпатор, пишет FT
Киев пытался убеждать Запад, что Зеленский не узурпатор, пишет FT - 23.07.2025, ПРАЙМ
Киев пытался убеждать Запад, что Зеленский не узурпатор, пишет FT
Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка и другие чиновники на фоне мер по ограничению прав антикоррупционных... | 23.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-23T14:26+0300
2025-07-23T14:26+0300
политика
украина
киев
владимир зеленский
сбу
конституционный суд
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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка и другие чиновники на фоне мер по ограничению прав антикоррупционных органов связались с западными дипломатами, чтобы развеять их опасения об узурпации власти Владимиром Зеленским, сообщает газета Financial Times. Во вторник Верховная рада поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Позже Владимир Зеленский подписал соответствующий закон. Позднее украинский парламентарий Ярослав Железняк заявил, что депутаты намерены оспорить документ в Конституционном суде. "Во вторник... Качка и другие высокопоставленные чиновники Зеленского начали звонить и писать западным дипломатам в попытке обосновать позицию Киева и развеять опасения об узурпации власти", - говорится в материале, который ссылается на чиновников. Издание "Страна.ua" ранее сообщало, что СБУ проводит обыски у детективов НАБУ. По данным издания, обыски проходили в разных регионах Украины. Утверждалось, что ряд детективов НАБУ подозревают в госизмене, торговле с Россией и коррупции. НАБУ позднее подтвердило обыски и заявило, что они проводятся без постановления суда. Позднее СБУ сообщила о задержании одного из руководителей межрегиональных управлений НАБУ Руслана Магамедрасулова.Послы стран "большой семерки" (G7) выразили серьезную обеспокоенность в связи с расследованием СБУ в отношении НАБУ, планируют обсудить этот вопрос с руководством украинского правительства.
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украина, киев, владимир зеленский, сбу, конституционный суд
Политика, УКРАИНА, Киев, Владимир Зеленский, СБУ, Конституционный суд
14:26 23.07.2025
 
Киев пытался убеждать Запад, что Зеленский не узурпатор, пишет FT

FT: Киев на фоне закона о НАБУ и САП пытался убеждать что Зеленский не узурпатор

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский во время заседания Верховной рады в Киев
Президент Украины Владимир Зеленский во время заседания Верховной рады в Киев - ПРАЙМ, 1920, 23.07.2025
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка и другие чиновники на фоне мер по ограничению прав антикоррупционных органов связались с западными дипломатами, чтобы развеять их опасения об узурпации власти Владимиром Зеленским, сообщает газета Financial Times.
Во вторник Верховная рада поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Позже Владимир Зеленский подписал соответствующий закон. Позднее украинский парламентарий Ярослав Железняк заявил, что депутаты намерены оспорить документ в Конституционном суде.
"Во вторник... Качка и другие высокопоставленные чиновники Зеленского начали звонить и писать западным дипломатам в попытке обосновать позицию Киева и развеять опасения об узурпации власти", - говорится в материале, который ссылается на чиновников.
Издание "Страна.ua" ранее сообщало, что СБУ проводит обыски у детективов НАБУ. По данным издания, обыски проходили в разных регионах Украины. Утверждалось, что ряд детективов НАБУ подозревают в госизмене, торговле с Россией и коррупции. НАБУ позднее подтвердило обыски и заявило, что они проводятся без постановления суда. Позднее СБУ сообщила о задержании одного из руководителей межрегиональных управлений НАБУ Руслана Магамедрасулова.
Послы стран "большой семерки" (G7) выразили серьезную обеспокоенность в связи с расследованием СБУ в отношении НАБУ, планируют обсудить этот вопрос с руководством украинского правительства.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 23.07.2025
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ПолитикаУКРАИНАКиевВладимир ЗеленскийСБУКонституционный суд
 
 
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