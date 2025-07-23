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Россия выполнит все обязательства по поставкам зерна, заявил сенатор
Россия выполнит все обязательства по поставкам зерна, заявил сенатор - 23.07.2025, ПРАЙМ
Россия выполнит все обязательства по поставкам зерна, заявил сенатор
Россия сможет выполнить все свои международные обязательства в 2025 году по поставкам зерновых культур, удастся удовлетворить потребности и внутреннего рынка,... | 23.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-23T14:37+0300
2025-07-23T14:37+0300
2025-07-23T14:37+0300
экономика
сельское хозяйство
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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Россия сможет выполнить все свои международные обязательства в 2025 году по поставкам зерновых культур, удастся удовлетворить потребности и внутреннего рынка, заявил глава аграрного комитета Совета Федерации Александр Двойных. "Не только весь внутренний продовольственный рынок будет обеспечен качественным зерном, мы выполним все основные международные обязательства, которые у нас есть", - сказал Двойных в ходе пресс-конференции на площадке международного мультимедийного пресс-центра медиагруппы "Россия сегодня". Сенатор отметил, что 2025 год не станет рекордным по урожаю. По его словам, связано это с неблагоприятными климатическими условиями. "При этом российские аграрии и вся наша большая команда не снимают с себя ответственность выполнить все показатели", - подчеркнул парламентарий.
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сельское хозяйство, россия, совет федерации
Экономика, Сельское хозяйство, РОССИЯ, Совет Федерации
Россия выполнит все обязательства по поставкам зерна, заявил сенатор
Сенатор Двойных: Россия выполнит все обязательства по поставкам зерна
МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Россия сможет выполнить все свои международные обязательства в 2025 году по поставкам зерновых культур, удастся удовлетворить потребности и внутреннего рынка, заявил глава аграрного комитета Совета Федерации Александр Двойных.
"Не только весь внутренний продовольственный рынок будет обеспечен качественным зерном, мы выполним все основные международные обязательства, которые у нас есть", - сказал Двойных в ходе пресс-конференции на площадке международного мультимедийного пресс-центра медиагруппы "Россия сегодня".
Сенатор отметил, что 2025 год не станет рекордным по урожаю. По его словам, связано это с неблагоприятными климатическими условиями.
"При этом российские аграрии и вся наша большая команда не снимают с себя ответственность выполнить все показатели", - подчеркнул парламентарий.
Россия вновь стала четвертой среди крупнейших поставщиков зерна в Китай