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Россия выполнит все обязательства по поставкам зерна, заявил сенатор

Россия выполнит все обязательства по поставкам зерна, заявил сенатор - 23.07.2025, ПРАЙМ

Россия выполнит все обязательства по поставкам зерна, заявил сенатор

Россия сможет выполнить все свои международные обязательства в 2025 году по поставкам зерновых культур, удастся удовлетворить потребности и внутреннего рынка,... | 23.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-23T14:37+0300

2025-07-23T14:37+0300

2025-07-23T14:37+0300

экономика

сельское хозяйство

россия

совет федерации

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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Россия сможет выполнить все свои международные обязательства в 2025 году по поставкам зерновых культур, удастся удовлетворить потребности и внутреннего рынка, заявил глава аграрного комитета Совета Федерации Александр Двойных. "Не только весь внутренний продовольственный рынок будет обеспечен качественным зерном, мы выполним все основные международные обязательства, которые у нас есть", - сказал Двойных в ходе пресс-конференции на площадке международного мультимедийного пресс-центра медиагруппы "Россия сегодня". Сенатор отметил, что 2025 год не станет рекордным по урожаю. По его словам, связано это с неблагоприятными климатическими условиями. "При этом российские аграрии и вся наша большая команда не снимают с себя ответственность выполнить все показатели", - подчеркнул парламентарий.

https://1prime.ru/20250722/rossija-859770809.html

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2025

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сельское хозяйство, россия, совет федерации