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В ГД внесен проект о запрете кормить бездомных животных рядом со стройкой
В ГД внесен проект о запрете кормить бездомных животных рядом со стройкой - 23.07.2025, ПРАЙМ
В ГД внесен проект о запрете кормить бездомных животных рядом со стройкой
В Госдуму внесен законопроект, которым предлагается запретить кормление бездомных животных рядом с объектами строительства, в том числе незавершенного, документ | 23.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-23T16:00+0300
2025-07-23T16:00+0300
2025-07-23T16:00+0300
госдума
животные
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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. В Госдуму внесен законопроект, которым предлагается запретить кормление бездомных животных рядом с объектами строительства, в том числе незавершенного, документ доступен в думской электронной базе. Авторами инициативы выступили члены рабочей группы Госдумы по доработке законодательства в части обращения с бездомными животными, которую возглавляет председатель комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина. "Физическим лицам и юридическим лицам запрещается осуществлять кормление собак без владельцев: в объектах капитального строительства, строительство, реконструкция которых не завершены", - сказано в сопроводительных документах. Также предлагается запретить кормить бездомных животных на территориях, отнесенных к видам территориальных зон в соответствии с требованиями законодательства о градостроительной деятельности: общественно-деловые, производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур, зоны рекреационного назначения, зоны особо охраняемых территорий, зоны специального назначения и иные виды территориальных зон, определяемых законодательными актами субъектов РФ и актами органов местного самоуправления, например, детские и спортивные площадки, территории, прилегающие к зданиям и сооружениям медицинских организаций, в том числе санаторно-курортных, аптечных организаций, организаций культуры, социального обслуживания, образовательных организаций, физкультурно-спортивных организаций. Кроме того, парламентарии предлагают дать право регионам РФ и органам местного самоуправления самостоятельно определять территории, на которых будет запрещено подкармливать животных. По мнению авторов инициативы, отсутствие закрепленного на федеральном уровне запрета гражданам кормить бездомных животных приводит к их скоплению и привыканию к зоне обитания, а впоследствии - к бесконтрольному размножению. "Таким образом, помощь со стороны человека приводит к новой проблеме - увеличению числа бездомных собак на отдельной территории, которую они считают своей и охраняют, проявляя агрессию и нападая, в том числе, на детей", - сказано в пояснительной записке.
https://1prime.ru/20250723/gosduma-859818845.html
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госдума, животные
В ГД внесен проект о запрете кормить бездомных животных рядом со стройкой
В ГД внесен проект о запрете кормить бездомных животных у объектов строительства
МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. В Госдуму внесен законопроект, которым предлагается запретить кормление бездомных животных рядом с объектами строительства, в том числе незавершенного, документ доступен в думской электронной базе.
Авторами инициативы выступили члены рабочей группы Госдумы по доработке законодательства в части обращения с бездомными животными, которую возглавляет председатель комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина.
"Физическим лицам и юридическим лицам запрещается осуществлять кормление собак без владельцев: в объектах капитального строительства, строительство, реконструкция которых не завершены", - сказано в сопроводительных документах.
Также предлагается запретить кормить бездомных животных на территориях, отнесенных к видам территориальных зон в соответствии с требованиями законодательства о градостроительной деятельности: общественно-деловые, производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур, зоны рекреационного назначения, зоны особо охраняемых территорий, зоны специального назначения и иные виды территориальных зон, определяемых законодательными актами субъектов РФ и актами органов местного самоуправления, например, детские и спортивные площадки, территории, прилегающие к зданиям и сооружениям медицинских организаций, в том числе санаторно-курортных, аптечных организаций, организаций культуры, социального обслуживания, образовательных организаций, физкультурно-спортивных организаций.
Кроме того, парламентарии предлагают дать право регионам РФ и органам местного самоуправления самостоятельно определять территории, на которых будет запрещено подкармливать животных.
По мнению авторов инициативы, отсутствие закрепленного на федеральном уровне запрета гражданам кормить бездомных животных приводит к их скоплению и привыканию к зоне обитания, а впоследствии - к бесконтрольному размножению.
"Таким образом, помощь со стороны человека приводит к новой проблеме - увеличению числа бездомных собак на отдельной территории, которую они считают своей и охраняют, проявляя агрессию и нападая, в том числе, на детей", - сказано в пояснительной записке.
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