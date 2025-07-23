https://1prime.ru/20250723/zhurnalisty-859824195.html

Журналисты прибывают к предварительному месту переговоров РФ и Украины

Журналисты прибывают к предварительному месту переговоров РФ и Украины - 23.07.2025, ПРАЙМ

Журналисты прибывают к предварительному месту переговоров РФ и Украины

Журналисты массово прибывают к предварительному месту проведения третьего раунда переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле, передает корреспондент РИА... | 23.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-23T13:32+0300

2025-07-23T13:32+0300

2025-07-23T13:32+0300

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стамбул

переговоры

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СТАМБУЛ, 23 июл - ПРАЙМ. Журналисты массово прибывают к предварительному месту проведения третьего раунда переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле, передает корреспондент РИА Новости. Так, на месте уже более 50 человек из разных изданий - больше всего журналистов из России и Турции. Сотрудники Дворца Чираган полностью оцепили вход на территорию. Сотрудник дворца ранее сообщил РИА Новости, что вход закрыт из-за "встречи", которая пройдёт в среду. Третий раунд переговоров между делегациями России и Украины ожидается в среду вечером в Стамбуле. Во вторник информированный турецкий источник сообщил РИА Новости, что переговоры делегаций РФ и Украины в Стамбуле, предварительно, ожидаются в среду в 19.00 мск во дворце Чираган, но дата и время всё еще уточняются. Ранее в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил журналистам, что делегация РФ направилась в Стамбул, где в среду вечером запланирован третий раунд прямых переговоров России и Украины.

https://1prime.ru/20250723/peregovory-859822199.html

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россия, украина, стамбул, переговоры, журналисты