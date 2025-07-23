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Журналисты прибывают к предварительному месту переговоров РФ и Украины - 23.07.2025, ПРАЙМ
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Журналисты прибывают к предварительному месту переговоров РФ и Украины
Журналисты прибывают к предварительному месту переговоров РФ и Украины - 23.07.2025, ПРАЙМ
Журналисты прибывают к предварительному месту переговоров РФ и Украины
Журналисты массово прибывают к предварительному месту проведения третьего раунда переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле, передает корреспондент РИА... | 23.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-23T13:32+0300
2025-07-23T13:32+0300
политика
россия
украина
стамбул
переговоры
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СТАМБУЛ, 23 июл - ПРАЙМ. Журналисты массово прибывают к предварительному месту проведения третьего раунда переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле, передает корреспондент РИА Новости. Так, на месте уже более 50 человек из разных изданий - больше всего журналистов из России и Турции. Сотрудники Дворца Чираган полностью оцепили вход на территорию. Сотрудник дворца ранее сообщил РИА Новости, что вход закрыт из-за "встречи", которая пройдёт в среду. Третий раунд переговоров между делегациями России и Украины ожидается в среду вечером в Стамбуле. Во вторник информированный турецкий источник сообщил РИА Новости, что переговоры делегаций РФ и Украины в Стамбуле, предварительно, ожидаются в среду в 19.00 мск во дворце Чираган, но дата и время всё еще уточняются. Ранее в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил журналистам, что делегация РФ направилась в Стамбул, где в среду вечером запланирован третий раунд прямых переговоров России и Украины.
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россия, украина, стамбул, переговоры, журналисты
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, Стамбул, переговоры, журналисты
13:32 23.07.2025
 
Журналисты прибывают к предварительному месту переговоров РФ и Украины

Журналисты массово прибывают к месту проведения переговоров РФ и Украины в Стамбуле

© РИА Новости . Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк Журналист у дворца Чираган в Стамбуле, где ожидается второй раунд переговоров России и Украины
 Журналист у дворца Чираган в Стамбуле, где ожидается второй раунд переговоров России и Украины - ПРАЙМ, 1920, 23.07.2025
© РИА Новости . Кирилл Зыков
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СТАМБУЛ, 23 июл - ПРАЙМ. Журналисты массово прибывают к предварительному месту проведения третьего раунда переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле, передает корреспондент РИА Новости.
Так, на месте уже более 50 человек из разных изданий - больше всего журналистов из России и Турции.
Сотрудники Дворца Чираган полностью оцепили вход на территорию. Сотрудник дворца ранее сообщил РИА Новости, что вход закрыт из-за "встречи", которая пройдёт в среду.
Третий раунд переговоров между делегациями России и Украины ожидается в среду вечером в Стамбуле. Во вторник информированный турецкий источник сообщил РИА Новости, что переговоры делегаций РФ и Украины в Стамбуле, предварительно, ожидаются в среду в 19.00 мск во дворце Чираган, но дата и время всё еще уточняются. Ранее в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил журналистам, что делегация РФ направилась в Стамбул, где в среду вечером запланирован третий раунд прямых переговоров России и Украины.
Переговоры России и Украины в Гомельской области - ПРАЙМ, 1920, 23.07.2025
В Кремле подтвердили вылет делегации России на переговоры в Стамбул
12:49
 
ПолитикаРОССИЯУКРАИНАСтамбулпереговорыжурналисты
 
 
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