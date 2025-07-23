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Цена на золото падает в среду утром

Цена на золото падает в среду утром - 23.07.2025, ПРАЙМ

Цена на золото падает в среду утром

Цена на золото снижается в среду утром после выхода новостей о заключении США и Японии торговой сделки, рынки ожидают дальнейших переговоров США и их торговых... | 23.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-23T09:32+0300

2025-07-23T09:32+0300

2025-07-23T09:32+0300

экономика

золото

цены на золото

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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Цена на золото снижается в среду утром после выхода новостей о заключении США и Японии торговой сделки, рынки ожидают дальнейших переговоров США и их торговых партнеров относительно импортных пошлин, что может способствовать рисковым настроениям и снижать спрос на золото как на актив-убежище, следует из биржевых данных и комментария аналитика. По состоянию на 9.26 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 7,2 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,21%, до 3 436,5 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дорожал на 0,06% - до 39,578 доллара за унцию. В среду президент США Дональд Трамп заявил о заключении "возможно, крупнейшей" торговой сделки с Японией, по которой Токио обещает инвестировать 550 миллиардов долларов в американскую экономику и при этом платить США торговую пошлину в 15%. "Если до 1 августа будут подписаны дополнительные торговые соглашения, это может еще больше усилить склонность к риску и снизить спрос на золото", - приводит агентство Рейтер мнение аналитика KCM Trade Тима Уотерера (Tim Waterer). Ранее Трамп продлил временную приостановку действия повышенных импортных пошлин на иностранные товары до 1 августа и направил ряду государств уведомления о повышении для них тарифа с этой даты.

https://1prime.ru/20250722/zoloto-859797828.html

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