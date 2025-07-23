https://1prime.ru/20250723/zoloto-859842197.html

Цены на золото идут вниз

Цены на золото идут вниз - 23.07.2025, ПРАЙМ

Цены на золото идут вниз

Стоимость золота снижается в среду вечером на фоне снижения спроса на безопасные активы после объявления о заключении торговой сделки между США и Японией,... | 23.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-23T18:16+0300

2025-07-23T18:16+0300

2025-07-23T18:16+0300

экономика

торги

золото

цены

https://cdnn.1prime.ru/img/83343/79/833437993_0:196:2297:1488_1920x0_80_0_0_cfc096493f4df8a987fc8d5056e8b637.jpg

МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Стоимость золота снижается в среду вечером на фоне снижения спроса на безопасные активы после объявления о заключении торговой сделки между США и Японией, следует из биржевых данных и комментариев аналитика. По состоянию на 18.07 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 22,95 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 1,05%, до 3 420,75 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дорожал на 0,5% - до 39,763 доллара за унцию. В среду президент США Дональд Трамп заявил о заключении "возможно, крупнейшей" торговой сделки с Японией, по которой Токио обещает инвестировать 550 миллиардов долларов в американскую экономику и при этом платить США торговую пошлину в 15%. Трамп добавил, что США будут поставлять в Японию легковые и грузовые автомобили, рис и другие сельскохозяйственные продукты, отметив, что пошлина в 15% будет зеркальной. "Золото теряет часть своего роста, поскольку торговая сделка между США и Японией ослабила спрос на безопасные активы", - цитирует агентство Рейтер главного рыночного аналитика Nemo.Money Хан Таня (Han Tan). По словам аналитика, определенное давление на котировки драгоценного металла также оказывает "небольшой рост" стоимости доллара. При этом, как отмечает Тань, снижение стоимости золота также может быть обусловлено коррекцией – за две предыдущие торговые сессии оно подорожало более чем на 2%.

https://1prime.ru/20250722/zoloto-859797828.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

торги, золото, цены