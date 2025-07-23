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Цены на золото идут вниз - 23.07.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250723/zoloto-859842197.html
Цены на золото идут вниз
Цены на золото идут вниз - 23.07.2025, ПРАЙМ
Цены на золото идут вниз
Стоимость золота снижается в среду вечером на фоне снижения спроса на безопасные активы после объявления о заключении торговой сделки между США и Японией,... | 23.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-23T18:16+0300
2025-07-23T18:16+0300
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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Стоимость золота снижается в среду вечером на фоне снижения спроса на безопасные активы после объявления о заключении торговой сделки между США и Японией, следует из биржевых данных и комментариев аналитика. По состоянию на 18.07 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 22,95 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 1,05%, до 3 420,75 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дорожал на 0,5% - до 39,763 доллара за унцию. В среду президент США Дональд Трамп заявил о заключении "возможно, крупнейшей" торговой сделки с Японией, по которой Токио обещает инвестировать 550 миллиардов долларов в американскую экономику и при этом платить США торговую пошлину в 15%. Трамп добавил, что США будут поставлять в Японию легковые и грузовые автомобили, рис и другие сельскохозяйственные продукты, отметив, что пошлина в 15% будет зеркальной. "Золото теряет часть своего роста, поскольку торговая сделка между США и Японией ослабила спрос на безопасные активы", - цитирует агентство Рейтер главного рыночного аналитика Nemo.Money Хан Таня (Han Tan). По словам аналитика, определенное давление на котировки драгоценного металла также оказывает "небольшой рост" стоимости доллара. При этом, как отмечает Тань, снижение стоимости золота также может быть обусловлено коррекцией – за две предыдущие торговые сессии оно подорожало более чем на 2%.
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торги, золото, цены
Экономика, Торги, золото, цены
18:16 23.07.2025
 
Цены на золото идут вниз

Данные торгов: золото дешевеет на понижении спроса на надежные активы

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкПроизводство золотых слитков.
Производство золотых слитков. - ПРАЙМ, 1920, 23.07.2025
© РИА Новости . Илья Наймушин
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МОСКВА, 23 июл - ПРАЙМ. Стоимость золота снижается в среду вечером на фоне снижения спроса на безопасные активы после объявления о заключении торговой сделки между США и Японией, следует из биржевых данных и комментариев аналитика.
По состоянию на 18.07 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 22,95 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 1,05%, до 3 420,75 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дорожал на 0,5% - до 39,763 доллара за унцию.
В среду президент США Дональд Трамп заявил о заключении "возможно, крупнейшей" торговой сделки с Японией, по которой Токио обещает инвестировать 550 миллиардов долларов в американскую экономику и при этом платить США торговую пошлину в 15%.
Трамп добавил, что США будут поставлять в Японию легковые и грузовые автомобили, рис и другие сельскохозяйственные продукты, отметив, что пошлина в 15% будет зеркальной.
"Золото теряет часть своего роста, поскольку торговая сделка между США и Японией ослабила спрос на безопасные активы", - цитирует агентство Рейтер главного рыночного аналитика Nemo.Money Хан Таня (Han Tan).
По словам аналитика, определенное давление на котировки драгоценного металла также оказывает "небольшой рост" стоимости доллара. При этом, как отмечает Тань, снижение стоимости золота также может быть обусловлено коррекцией – за две предыдущие торговые сессии оно подорожало более чем на 2%.
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