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АдГ призвала опубликовать критерии признания ее экстремистской, пишут СМИ - 24.07.2025, ПРАЙМ
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АдГ призвала опубликовать критерии признания ее экстремистской, пишут СМИ
АдГ призвала опубликовать критерии признания ее экстремистской, пишут СМИ - 24.07.2025, ПРАЙМ
АдГ призвала опубликовать критерии признания ее экстремистской, пишут СМИ
Отделение правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) в Бранденбурге призвало министра внутренних дел региона опубликовать критерии, на основании которых... | 24.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-24T18:35+0300
2025-07-24T18:36+0300
политика
германия
адг
признание
экстремизм
публикация
критерии
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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Отделение правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) в Бранденбурге призвало министра внутренних дел региона опубликовать критерии, на основании которых партия была признана правоэкстремистской, сообщает в четверг издание Spiegel. Отделение АдГ в Бранденбурге в мае этого года было признано правоэкстремистским, после чего партия подала судебный иск против такого определения и ведомство по охране конституции в регионе приостановило действие этого статуса. "АдГ в Бранденбурге отозвала свое срочное ходатайство против определения ее правоэкстремистской … и выдвинула требование: министр внутренних дел Рене Вильке должен опубликовать обоснование этому определению", – говорится в материале. До того, как иск был отозван и пока шло судебное разбирательство, публикация критериев была невозможна с юридической точки зрения, пишет газета. Общественность должна получить представление о том, на основании чего АдГ был присвоен статус правоэкстремистской партии, репутационный ущерб слишком высок, сообщает издание со ссылкой на слова лидера АдГ в регионе Рене Спрингера. В начале мая текущего года ведомство по охране конституции Германии приписало АдГ статус правоэкстремистской партии на территории всей страны. Это решение позволит расширить арсенал средств слежки за организацией и считается одним из промежуточных шагов к запрету партии, в ряде недавних опросов обогнавшей победивший на досрочных выборах блок ХДС/ХСС. Сопредседатели "Альтернативы для Германии" Тино Крупалла и Алиса Вайдель назвали причисление партии к правоэкстремистским движениям ударом по демократическим институтам страны. Позднее партия подала судебный иск против федерального ведомства по охране конституции. Новый канцлер ФРГ Фридрих Мерц, комментируя возможность запрета партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) в стране, заявил, что нельзя запретить все десять миллионов ее сторонников, а также подчеркнул необходимость изучения ранее вынесенного решения о признании партии правоэкстремистской. В 2023 году федеральное ведомство по охране конституции Германии признало правоэкстремистскими отделения АдГ в Саксонии, Тюрингии и Саксонии-Анхальт. На федеральном уровне партия до недавних пор лишь подозревалось в экстремизме, это считается более низкой угрозой. В июне позапрошлого года был опубликован доклад, согласно которому условия для запрета "Альтернативы для Германии" выполнены. Сама АдГ обвиняет власти ФРГ в травле партии и подавлении инакомыслия.
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германия, адг, признание, экстремизм, публикация, критерии
Политика, ГЕРМАНИЯ, АдГ, признание, экстремизм, публикация, критерии
18:35 24.07.2025 (обновлено: 18:36 24.07.2025)
 
АдГ призвала опубликовать критерии признания ее экстремистской, пишут СМИ

Spiegel: АдГ призвала опубликовать, по каким критериям ее признали экстремистской

© Unsplash/Maheshkumar PainamФлаг Германии, Берлин
Флаг Германии, Берлин
© Unsplash/Maheshkumar Painam
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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Отделение правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) в Бранденбурге призвало министра внутренних дел региона опубликовать критерии, на основании которых партия была признана правоэкстремистской, сообщает в четверг издание Spiegel.
Отделение АдГ в Бранденбурге в мае этого года было признано правоэкстремистским, после чего партия подала судебный иск против такого определения и ведомство по охране конституции в регионе приостановило действие этого статуса.
"АдГ в Бранденбурге отозвала свое срочное ходатайство против определения ее правоэкстремистской … и выдвинула требование: министр внутренних дел Рене Вильке должен опубликовать обоснование этому определению", – говорится в материале.
До того, как иск был отозван и пока шло судебное разбирательство, публикация критериев была невозможна с юридической точки зрения, пишет газета.
Общественность должна получить представление о том, на основании чего АдГ был присвоен статус правоэкстремистской партии, репутационный ущерб слишком высок, сообщает издание со ссылкой на слова лидера АдГ в регионе Рене Спрингера.
В начале мая текущего года ведомство по охране конституции Германии приписало АдГ статус правоэкстремистской партии на территории всей страны. Это решение позволит расширить арсенал средств слежки за организацией и считается одним из промежуточных шагов к запрету партии, в ряде недавних опросов обогнавшей победивший на досрочных выборах блок ХДС/ХСС. Сопредседатели "Альтернативы для Германии" Тино Крупалла и Алиса Вайдель назвали причисление партии к правоэкстремистским движениям ударом по демократическим институтам страны. Позднее партия подала судебный иск против федерального ведомства по охране конституции.
Новый канцлер ФРГ Фридрих Мерц, комментируя возможность запрета партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) в стране, заявил, что нельзя запретить все десять миллионов ее сторонников, а также подчеркнул необходимость изучения ранее вынесенного решения о признании партии правоэкстремистской.
В 2023 году федеральное ведомство по охране конституции Германии признало правоэкстремистскими отделения АдГ в Саксонии, Тюрингии и Саксонии-Анхальт. На федеральном уровне партия до недавних пор лишь подозревалось в экстремизме, это считается более низкой угрозой. В июне позапрошлого года был опубликован доклад, согласно которому условия для запрета "Альтернативы для Германии" выполнены. Сама АдГ обвиняет власти ФРГ в травле партии и подавлении инакомыслия.
Рейхстаг, Берлин, Германия
"Зеленые" в Германии потребовали в срочном порядке запретить АдГ, пишут СМИ
29 июня, 20:41
 
ПолитикаГЕРМАНИЯАдГпризнаниеэкстремизмпубликациякритерии
 
 
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