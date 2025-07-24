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Конституционный суд Германии отклонил жалобу АдГ - 24.07.2025, ПРАЙМ
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Конституционный суд Германии отклонил жалобу АдГ
Конституционный суд Германии отклонил жалобу АдГ - 24.07.2025, ПРАЙМ
Конституционный суд Германии отклонил жалобу АдГ
Федеральный конституционный суд Германии отклонил жалобу земельного отделения правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) на решение регионального суда,... | 24.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-24T21:38+0300
2025-07-24T21:38+0300
политика
германия
конституционный суд
адг
жалоба
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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Федеральный конституционный суд Германии отклонил жалобу земельного отделения правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) на решение регионального суда, которое оправдало призывавшую к протестам против нее экс-премьера федеральной земли ФРГ Рейнланд-Пфальц Малу Драйер. "Решением, опубликованным сегодня… федеральный конституционный суд не принял к рассмотрению конституционную жалобу на решение конституционного суда земли Рейнланд-Пфальц", - говорится в пресс-релизе на сайте суда. Суд постановил, что в его компетенцию не входит рассмотрение жалоб на решения такого характера. В январе 2024 года занимавшая на тот момент должность главы Рейнланд-Пфальца Драйер призвала принять участие в демонстрации против правых сил, включая АдГ, прямо на интернет-портале земельного правительства, пишет медиагруппа ARD. Кроме того, политик обвиняла партию в планировании высылок миллионов человек "по расистским мотивам" и "радикализации общественного дискурса" на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская). В ответ на иск АдГ региональный конституционный суд постановил, что Драйер действительно не соблюдала требование о сохранении нейтральной позиции по отношению к политическим партиям, однако ее высказывания были оправданны с точки зрения "защиты свободного демократического общественного строя" и "соответствовали требованиям объективности". После этого решения АдГ обратилась в федеральный конституционный суд.
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германия, конституционный суд, адг, жалоба
Политика, ГЕРМАНИЯ, Конституционный суд, АдГ, жалоба
21:38 24.07.2025
 
Конституционный суд Германии отклонил жалобу АдГ

КС Германии отклонил жалобу АдГ на призывавшую к протестам против нее политика

© flickr.com / tjuel%Флаг Германии
%Флаг Германии - ПРАЙМ, 1920, 24.07.2025
© flickr.com / tjuel
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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Федеральный конституционный суд Германии отклонил жалобу земельного отделения правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) на решение регионального суда, которое оправдало призывавшую к протестам против нее экс-премьера федеральной земли ФРГ Рейнланд-Пфальц Малу Драйер.
"Решением, опубликованным сегодня… федеральный конституционный суд не принял к рассмотрению конституционную жалобу на решение конституционного суда земли Рейнланд-Пфальц", - говорится в пресс-релизе на сайте суда.
Суд постановил, что в его компетенцию не входит рассмотрение жалоб на решения такого характера.
В январе 2024 года занимавшая на тот момент должность главы Рейнланд-Пфальца Драйер призвала принять участие в демонстрации против правых сил, включая АдГ, прямо на интернет-портале земельного правительства, пишет медиагруппа ARD. Кроме того, политик обвиняла партию в планировании высылок миллионов человек "по расистским мотивам" и "радикализации общественного дискурса" на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).
В ответ на иск АдГ региональный конституционный суд постановил, что Драйер действительно не соблюдала требование о сохранении нейтральной позиции по отношению к политическим партиям, однако ее высказывания были оправданны с точки зрения "защиты свободного демократического общественного строя" и "соответствовали требованиям объективности". После этого решения АдГ обратилась в федеральный конституционный суд.
Флаг Германии, Берлин
АдГ призвала опубликовать критерии признания ее экстремистской, пишут СМИ
18:35
 
ПолитикаГЕРМАНИЯКонституционный судАдГжалоба
 
 
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