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"Аэрофлот" готов помочь родственникам погибших при крушении Ан-24

"Аэрофлот" готов помочь родственникам погибших при крушении Ан-24 - 24.07.2025, ПРАЙМ

"Аэрофлот" готов помочь родственникам погибших при крушении Ан-24

"Аэрофлот" готов оказать необходимое содействие в организации авиаперевозки родственников погибших при крушении самолета Ан-24 в Амурской области, выражает... | 24.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-24T14:26+0300

2025-07-24T14:26+0300

2025-07-24T14:26+0300

россия

амурская область

тында

аэрофлот

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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. "Аэрофлот" готов оказать необходимое содействие в организации авиаперевозки родственников погибших при крушении самолета Ан-24 в Амурской области, выражает соболезнования в связи с трагическим событием, сообщила пресс-служба авиакомпании. "Аэрофлот выражает глубокие соболезнования в связи с трагическим событием, произошедшим с самолетом Ан-24 авиакомпании "Ангара" в Амурской области... Аэрофлот готов оказать необходимое содействие, в том числе в организации авиаперевозки родственников погибших", - говорится в Telegram-канале компании. Кабмин РФ ранее сообщил, что 24 июля в 07.05 мск при заходе на посадку в аэропорт Тында в Приамурье самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара" пропал с радаров. Как отметил кабмин, на борту находились 42 пассажира и шесть членов экипажа. Позднее было установлено, что самолет потерпел крушение в нескольких километрах от аэропорта Тынды. Выживших, по предварительной информации экстренных служб, нет. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей. Также МАК сформировал комиссию по расследованию катастрофы.

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амурская область

тында

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россия, амурская область, тында, аэрофлот