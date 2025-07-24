Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Аэрофлот" готов помочь родственникам погибших при крушении Ан-24 - 24.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250724/aeroflot-859883993.html
"Аэрофлот" готов помочь родственникам погибших при крушении Ан-24
"Аэрофлот" готов помочь родственникам погибших при крушении Ан-24 - 24.07.2025, ПРАЙМ
"Аэрофлот" готов помочь родственникам погибших при крушении Ан-24
"Аэрофлот" готов оказать необходимое содействие в организации авиаперевозки родственников погибших при крушении самолета Ан-24 в Амурской области, выражает... | 24.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-24T14:26+0300
2025-07-24T14:26+0300
россия
амурская область
тында
аэрофлот
https://cdnn.1prime.ru/img/83629/86/836298655_0:11:3373:1908_1920x0_80_0_0_492394a6a94a9a180f5914ac2d13bac9.jpg
МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. "Аэрофлот" готов оказать необходимое содействие в организации авиаперевозки родственников погибших при крушении самолета Ан-24 в Амурской области, выражает соболезнования в связи с трагическим событием, сообщила пресс-служба авиакомпании. "Аэрофлот выражает глубокие соболезнования в связи с трагическим событием, произошедшим с самолетом Ан-24 авиакомпании "Ангара" в Амурской области... Аэрофлот готов оказать необходимое содействие, в том числе в организации авиаперевозки родственников погибших", - говорится в Telegram-канале компании. Кабмин РФ ранее сообщил, что 24 июля в 07.05 мск при заходе на посадку в аэропорт Тында в Приамурье самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара" пропал с радаров. Как отметил кабмин, на борту находились 42 пассажира и шесть членов экипажа. Позднее было установлено, что самолет потерпел крушение в нескольких километрах от аэропорта Тынды. Выживших, по предварительной информации экстренных служб, нет. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей. Также МАК сформировал комиссию по расследованию катастрофы.
https://1prime.ru/20250724/oblomki-859864888.html
амурская область
тында
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83629/86/836298655_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_c0510b017084eb515452fc2860459f2f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, амурская область, тында, аэрофлот
РОССИЯ, Амурская область, Тында, Аэрофлот
14:26 24.07.2025
 
"Аэрофлот" готов помочь родственникам погибших при крушении Ан-24

"Аэрофлот" готов помочь в перевозке родственников погибших при крушении Ан-24

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкАвиакомпания "Аэрофлот" приостанавливает выполнение международных рейсов
Авиакомпания Аэрофлот приостанавливает выполнение международных рейсов - ПРАЙМ, 1920, 24.07.2025
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. "Аэрофлот" готов оказать необходимое содействие в организации авиаперевозки родственников погибших при крушении самолета Ан-24 в Амурской области, выражает соболезнования в связи с трагическим событием, сообщила пресс-служба авиакомпании.
"Аэрофлот выражает глубокие соболезнования в связи с трагическим событием, произошедшим с самолетом Ан-24 авиакомпании "Ангара" в Амурской области... Аэрофлот готов оказать необходимое содействие, в том числе в организации авиаперевозки родственников погибших", - говорится в Telegram-канале компании.
Кабмин РФ ранее сообщил, что 24 июля в 07.05 мск при заходе на посадку в аэропорт Тында в Приамурье самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара" пропал с радаров. Как отметил кабмин, на борту находились 42 пассажира и шесть членов экипажа. Позднее было установлено, что самолет потерпел крушение в нескольких километрах от аэропорта Тынды. Выживших, по предварительной информации экстренных служб, нет. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей. Также МАК сформировал комиссию по расследованию катастрофы.
Самолет АН-24 - ПРАЙМ, 1920, 24.07.2025
МЧС обнаружило обломки Ан-24, пропавшего в Приамурье
10:01
 
РОССИЯАмурская областьТындаАэрофлот
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала