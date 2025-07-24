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В Киеве объяснили, почему ЕС не конфискует российские активы

В Киеве объяснили, почему ЕС не конфискует российские активы - 24.07.2025, ПРАЙМ

В Киеве объяснили, почему ЕС не конфискует российские активы

В Киеве считают, что ЕС пользуется ситуацией вокруг ограничения прав украинских антикоррупционных органов, чтобы не конфисковывать замороженные российские... | 24.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-24T11:02+0300

2025-07-24T11:02+0300

2025-07-24T11:02+0300

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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. В Киеве считают, что ЕС пользуется ситуацией вокруг ограничения прав украинских антикоррупционных органов, чтобы не конфисковывать замороженные российские активы, сообщает издание Euractiv, взявшее интервью у главы комитета Рады по вопросам экономического развития Дмитрия Наталухи. Ранее еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос призвала Владимира Зеленского отказаться от закона об ограничении полномочий украинских антикоррупционных ведомств. Издание Politico сообщало, что председатель Евросовета Антониу Кошта выразил Зеленскому обеспокоенность и потребовал объяснений после решения Киева ограничить полномочия и отменить независимость органов. "Когда его (Наталуху - ред.) спросили, почему ЕС так критично относится (к ограничению прав антикоррупционных органов - ред.), он предположил, что эти возмущения даст Брюсселю повод не конфисковывать замороженные российские активы", - говорится в публикации. По мнению депутата, в конечном итоге все "сводится к политике". Во вторник Верховная рада поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Впоследствии законопроект был подписан Владимиром Зеленским. Ряд украинских парламентариев расценил законопроект как ликвидацию антикоррупционных структур страны. К вечеру СМИ сообщили о начавшихся акциях протеста в Киеве, Львове, Днепропетровске, Одессе и других городах. Митинг в Киеве проходил в непосредственной близости от здания офиса Зеленского. Позднее украинский парламентарий Ярослав Железняк заявил, что депутаты намерены оспорить документ в Конституционном суде. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.

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мировая экономика, киев, рф, брюссель, владимир зеленский, сергей лавров, ес, рада