https://1prime.ru/20250724/aktivy-859885922.html

"Полная конфискация". В ЕС придумали, как присвоить российские активы

"Полная конфискация". В ЕС придумали, как присвоить российские активы - 24.07.2025, ПРАЙМ

"Полная конфискация". В ЕС придумали, как присвоить российские активы

Представляющий Чехию евродепутат Ондржей Коларж поставил ребром вопрос о конфискации активов ЦБ РФ, замороженных в Европе, и недавно представил своего рода... | 24.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-24T15:06+0300

2025-07-24T15:06+0300

2025-07-24T15:20+0300

политика

европарламент

замороженные российские активы

конфискация

европа

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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Представляющий Чехию евродепутат Ондржей Коларж поставил ребром вопрос о конфискации активов ЦБ РФ, замороженных в Европе, и недавно представил своего рода дорожную карту присвоения российских денег. Об этом рассказывается в публикации чешского издания Forum24.Как сообщается в статье, евродепутат недавно похвастался: "Я поднял вопрос (конфискации активов РФ - прим. ред.) в Европейском парламенте", - а Комитет по внешним сношениям ЕП, по данным авторов материала, уже успел рассмотреть его предложение по созданию в Евросоюзе правовых норм, узаконивающих конфискацию российских денег с их последующим использованием в интересах киевского режима. Невзирая на то, что Российская Федерация считает конфискацию ее активов, а это около €300 млрд, кражей, Европарламент решил осенью рассмотреть план Коларжа, говорится в статье. При этом указывается, что наравне с приверженцами идеи конфискации, такими как Чехия, Эстония и Польша, есть в Евросоюзе и ее противники. Например, это Бельгия и Франция, чьи политики выражают вполне справедливые опасения, что в итоге будут сильно дискредитированы финансовые институты Европы .Коларж обвиняет противников в нерешительности и, по его собственным словам, которые приводит Forum24, он сам и группа единомышленников из Европарламента уже "обратились с письмом к бельгийскому королю и призвали его задуматься, не пришло ли время бельгийским банкам и институтам перестать противиться"."Постоянное выдумывание причин, почему так нельзя, парализует Европу. И то, что это исходит от бельгийцев и французов, меня совершенно не удивляет", — приводится в статье высказывание Коларжа.Вместе с тем он выразил "искренние надежды", что осенью пленум Европарламента поддержит его инициативу, после чего "комиссии будут даны обязательные инструкции о том, как создать правовую основу и как сделать так, чтобы замороженные активы (России - прим. ред.) можно было использовать для восстановления Украины".

https://1prime.ru/20250715/aktivy-859490249.html

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европарламент, замороженные российские активы, конфискация, европа