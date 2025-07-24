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Российский рынок акций завершил основную сессию в минусе
Российский рынок акций завершил основную сессию в минусе - 24.07.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций завершил основную сессию в минусе
Российский рынок акций за основную торговую сессию четверга снизился на 1,2%, следует из данных Московской биржи. | 24.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-24T19:01+0300
2025-07-24T19:01+0300
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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию четверга снизился на 1,2%, следует из данных Московской биржи.Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов опустился на 1,18%, до 2807,60 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 2,15% до 1171,31 пункта, долларовый РТС - на 1,70%, до 1121,55 пункта.
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мосбиржа, российский рынок акций, торги
Экономика, Мосбиржа, российский рынок акций, Торги
Российский рынок акций завершил основную сессию в минусе
Мосбиржа: российский рынок акций за основную сессию снизился на 1,2%
МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию четверга снизился на 1,2%, следует из данных Московской биржи.
Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов опустился на 1,18%, до 2807,60 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 2,15% до 1171,31 пункта, долларовый РТС - на 1,70%, до 1121,55 пункта.
Российский рынок акций завершил основную сессию ростом