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Компании De Beers спрогнозировали убытки

Компании De Beers спрогнозировали убытки - 24.07.2025, ПРАЙМ

Компании De Beers спрогнозировали убытки

Транснациональная горнодобывающая компания Anglo American объявила о том, что ее дочернее предприятие De Beers зафиксирует убытки по итогам первого полугодия,... | 24.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-24T19:25+0300

2025-07-24T19:25+0300

2025-07-24T19:25+0300

экономика

de beers

убытки

прогноз

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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Транснациональная горнодобывающая компания Anglo American объявила о том, что ее дочернее предприятие De Beers зафиксирует убытки по итогам первого полугодия, так как оно продавало алмазы по более низкой цене для сокращения объема их запасов, следует из пресс-релиза Anglo American. "Anglo American, вероятно, отчитается об убытках в De Beers за первую половину 2025 года после того, как алмазный горный бизнес продал часть своего сырья с низкой маржой... Это стало возможным благодаря инициативам по восстановлению баланса в запасах и продаже определенных ассортиментов алмазов по более низким ценам", - говорится в релизе. Так, объем продаж алмазов вырос во втором квартале на 60% - до 7,555 миллиона карат по сравнению с предыдущим. Однако по итогам первого полугодия объем продаж в годовом выражении сократился на 3% - до 12,27 миллиона карат. Также по итогам первого полугодия сократилась и добыча алмазов - на 23%, до 10,214 миллиона карат в годовом выражении. Одновременно с этим средняя цена алмазов за шесть месяцев снизилась на 5% - до 155 долларов за карат за год. Что касается среднего индекса цен на драгоценные камни, то он упал на 14%. "Условия торговли необработанными алмазами оставались сложными в первой половине 2025 года. Улучшение настроений в отрасли в конце первого квартала привело к стабилизации цен на ограненные алмазы. Однако неопределенность, связанная с введением тарифов США в апреле, впоследствии замедлила торговлю ограненными алмазами", - объясняет Anglo American ожидаемые результаты по итогам деятельности De Beers за первое полугодие. При этом компания отмечает, что, несмотря на сложные торговые условия, потребительский спрос на ювелирные изделия с алмазами оставался в целом стабильным в первой половине года. Международная корпорация De Beers занимается добычей, обработкой и продажей природных алмазов, а также производством синтетических алмазов для промышленных целей. Основана в 1888 году в ЮАР. Штат компании составляет более 20 тысяч человек. Anglo American владеет 86% De Beers.

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de beers, убытки, прогноз