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Аналитики ждут сохранения базовой ставки ЕЦБ на уровне 2,15%

Аналитики ждут сохранения базовой ставки ЕЦБ на уровне 2,15% - 24.07.2025, ПРАЙМ

Аналитики ждут сохранения базовой ставки ЕЦБ на уровне 2,15%

Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам июльского заседания сохранит базовую ставку на текущем уровне в 2,15% годовых, полагают аналитики, опрошенные... | 24.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-24T08:08+0300

2025-07-24T08:08+0300

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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам июльского заседания сохранит базовую ставку на текущем уровне в 2,15% годовых, полагают аналитики, опрошенные порталом Trading Economics. Итоги заседания ЕЦБ будут опубликованы в четверг, 24 июля, в 15.15 мск. В 9.00 мск исследовательская компания GfK опубликует индекс доверия потребителей к экономике Германии, который, как ожидается, по состоянию на август вырос до минус 19,2 пункта с минус 20,3 пункта месяцем ранее. В 11.00 мск компания S&P Global обнародует предварительную оценку композитного индекса деловой активности PMI в промышленности и сфере услуг еврозоны за июль. Ожидается, что показатель увеличился до 50,8 пункта с 50,6 пункта месяцем ранее. В 15.30 мск министерство труда США выпустит еженедельную статистику по безработице в стране. По мнению аналитиков, число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 19 июля, составило 227 тысяч, увеличившись на 6 тысяч по сравнению с показателем предыдущей недели. В 17.00 мск бюро переписи населения американского министерства торговли опубликует данные о продажах новых домов в стране в июне. Согласно прогнозу аналитиков, показатель вырос до 650 тысяч с 623 тысяч в мае.

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мировая экономика, сша, германия, ецб, gfk