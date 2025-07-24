https://1prime.ru/20250724/atr--859855677.html
Фондовые индексы АТР в основном растут на статистике из Австралии и Японии
Фондовые индексы АТР в основном растут на статистике из Австралии и Японии - 24.07.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы АТР в основном растут на статистике из Австралии и Японии
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг утром преимущественно растут после выхода статистики по экономике Австралии и Японии,... | 24.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-24T08:13+0300
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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг утром преимущественно растут после выхода статистики по экономике Австралии и Японии, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.00 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,49%, до 3 599,88 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,67%, до 2 191,7 пункта. Южнокорейский KOSPI поднимался на 0,32%, до 3 193,97 пункта, австралийский S&P/ASX 200 снижался на 0,33%, до 8 708,1 пункта, японский Nikkei 225 рос на 1,71%, до 41 875,5 пункта. Гонконгский Hang Seng Index в то же время поднимался на 0,61%, до 25 693 пунктов, ранее в ходе торгов котировки превысили отметку в 25 700 пунктов впервые с 16 ноября 2021 года. Рынки обращают внимание на статистику по экономике стран региона, вышедшую ранее в четверг. Композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг Австралии, по предварительной оценке, в июле поднялся до 53,6 пункта с 51,6 пункта в июне, ожидалось снижение показателя до 51 пункта. PMI услуг Австралии увеличился до 53,8 пункта с 51,8 пункта ранее, промышленности - вырос до 51,6 пункта с 50,6 пункта в июне (ожидались уровни в 51,2 пункта и 50,4 пункта соответственно). Композитный PMI Японии в июле, по предварительной оценке, сохранился на уровне в 51,5 пункта, аналитики прогнозировали показатель на уровне 50,9 пункта. PMI услуг страны вырос до 53,5 пункта с 51,7 пункта, промышленности - снизился до 48,8 пункта с 50,1 пункта в июне, прогнозы составляли 51,3 пункта и 50,3 пункта соответственно.
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рынок, торги, индексы, австралия, япония, азиатско-тихоокеанский регион, shenzhen composite, kospi, nikkei 225
Экономика, Рынок, Торги, Индексы, АВСТРАЛИЯ, ЯПОНИЯ, Азиатско-Тихоокеанский регион, Shenzhen Composite, KOSPI, Nikkei 225
Фондовые индексы АТР в основном растут на статистике из Австралии и Японии
Биржи АТР растут после выхода статистики по экономике Австралии и Японии
МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг утром преимущественно растут после выхода статистики по экономике Австралии и Японии, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.00 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,49%, до 3 599,88 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,67%, до 2 191,7 пункта. Южнокорейский KOSPI поднимался на 0,32%, до 3 193,97 пункта, австралийский S&P/ASX 200 снижался на 0,33%, до 8 708,1 пункта, японский Nikkei 225 рос на 1,71%, до 41 875,5 пункта.
Гонконгский Hang Seng Index в то же время поднимался на 0,61%, до 25 693 пунктов, ранее в ходе торгов котировки превысили отметку в 25 700 пунктов впервые с 16 ноября 2021 года.
Рынки обращают внимание на статистику по экономике стран региона, вышедшую ранее в четверг. Композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг Австралии, по предварительной оценке, в июле поднялся до 53,6 пункта с 51,6 пункта в июне, ожидалось снижение показателя до 51 пункта. PMI услуг Австралии увеличился до 53,8 пункта с 51,8 пункта ранее, промышленности - вырос до 51,6 пункта с 50,6 пункта в июне (ожидались уровни в 51,2 пункта и 50,4 пункта соответственно).
Композитный PMI Японии в июле, по предварительной оценке, сохранился на уровне в 51,5 пункта, аналитики прогнозировали показатель на уровне 50,9 пункта. PMI услуг страны вырос до 53,5 пункта с 51,7 пункта, промышленности - снизился до 48,8 пункта с 50,1 пункта в июне, прогнозы составляли 51,3 пункта и 50,3 пункта соответственно.
Биржи АТР преимущественно выросли на договоренности США и Японии