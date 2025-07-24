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Бастрыкин рассказал, сколько экспертиз провели эксперты СК с 2021 года - 24.07.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Бастрыкин рассказал, сколько экспертиз провели эксперты СК с 2021 года
Бастрыкин рассказал, сколько экспертиз провели эксперты СК с 2021 года - 24.07.2025, ПРАЙМ
Бастрыкин рассказал, сколько экспертиз провели эксперты СК с 2021 года
Судебные эксперты СК РФ с 2021 года - момента создания Судебно-экспертного центра ведомства - провели порядка 120 тысяч экспертиз, рассказал в интервью РИА... | 24.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-24T06:57+0300
2025-07-24T06:57+0300
общество
россия
экономика
рф
александр бастрыкин
ск рф
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МОСКВА, 24 июл – ПРАЙМ. Судебные эксперты СК РФ с 2021 года - момента создания Судебно-экспертного центра ведомства - провели порядка 120 тысяч экспертиз, рассказал в интервью РИА Новости председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в преддверии Дня сотрудника органов следствия РФ. Судебно-экспертный центр СК РФ открылся 24 июля 2020 года. "С 2021 года нашими экспертами было проведено около 120 тысяч экспертиз, из которых более 45 тысяч - биологические, 24 тысячи - судебно-экономические, 12 тысяч - компьютерно-технические, 10,3 тысячи - комплексные строительно-технические оценочные исследования. Последние проводились в том числе для оценки разрушений гражданской инфраструктуры в результате преступных действий украинских боевиков", - сказал он. Бастрыкин также рассказал, что благодаря взятому несколько лет назад курсу на импортозамещение по ряду ключевых направлений удалось обеспечить рабочий процесс отечественными решениями, несмотря на зарубежные санкции. "В первую очередь он коснулся как раз экспертной и криминалистической деятельности. Проведена серьезная работа с отечественными производителями необходимых материалов… В ДНК-лабораториях СЭЦ СК России реализовано импортозамещение реагентов и оборудования для производства молекулярно-генетических экспертиз. На этапах работы с ДНК применяются отечественные приборы и реактивы", - добавил он. Бастрыкин также рассказал, что в ходе заседаний рабочей группы цифровой трансформации СК России обсуждаются вопросы создания высокотехнологичных лабораторий для проведения фоноскопических, компьютерно-технических и экономических судебных экспертиз, обеспечения поэтапного импортозамещения используемого экспертного оборудования и программного обеспечения иностранных производителей.
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общество , россия, рф, александр бастрыкин, ск рф
Общество , РОССИЯ, Экономика, РФ, Александр Бастрыкин, СК РФ
06:57 24.07.2025
 
Бастрыкин рассказал, сколько экспертиз провели эксперты СК с 2021 года

Бастрыкин: эксперты СК с 2021 года провели около 120 тысяч экспертиз

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МОСКВА, 24 июл – ПРАЙМ. Судебные эксперты СК РФ с 2021 года - момента создания Судебно-экспертного центра ведомства - провели порядка 120 тысяч экспертиз, рассказал в интервью РИА Новости председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в преддверии Дня сотрудника органов следствия РФ.
Судебно-экспертный центр СК РФ открылся 24 июля 2020 года.
"С 2021 года нашими экспертами было проведено около 120 тысяч экспертиз, из которых более 45 тысяч - биологические, 24 тысячи - судебно-экономические, 12 тысяч - компьютерно-технические, 10,3 тысячи - комплексные строительно-технические оценочные исследования. Последние проводились в том числе для оценки разрушений гражданской инфраструктуры в результате преступных действий украинских боевиков", - сказал он.
Бастрыкин также рассказал, что благодаря взятому несколько лет назад курсу на импортозамещение по ряду ключевых направлений удалось обеспечить рабочий процесс отечественными решениями, несмотря на зарубежные санкции.
"В первую очередь он коснулся как раз экспертной и криминалистической деятельности. Проведена серьезная работа с отечественными производителями необходимых материалов… В ДНК-лабораториях СЭЦ СК России реализовано импортозамещение реагентов и оборудования для производства молекулярно-генетических экспертиз. На этапах работы с ДНК применяются отечественные приборы и реактивы", - добавил он.
Бастрыкин также рассказал, что в ходе заседаний рабочей группы цифровой трансформации СК России обсуждаются вопросы создания высокотехнологичных лабораторий для проведения фоноскопических, компьютерно-технических и экономических судебных экспертиз, обеспечения поэтапного импортозамещения используемого экспертного оборудования и программного обеспечения иностранных производителей.
 
ЭкономикаОбществоРОССИЯРФАлександр БастрыкинСК РФ
 
 
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