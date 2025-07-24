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Полицейский признал вину в получении взяток от канала Baza

Полицейский признал вину в получении взяток от канала Baza - 24.07.2025, ПРАЙМ

Полицейский признал вину в получении взяток от канала Baza

Оперуполномоченный угрозыска из Белгорода Александр Селиванов признал вину в получении взяток от сотрудников Telegram-канала Baza за предоставление информации,... | 24.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-24T18:01+0300

2025-07-24T18:01+0300

2025-07-24T18:01+0300

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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Оперуполномоченный угрозыска из Белгорода Александр Селиванов признал вину в получении взяток от сотрудников Telegram-канала Baza за предоставление информации, передает корреспондент РИА Новости из зала Замоскворецкого суда Москвы, где рассматривается ходатайство следователя об избрании ему ареста. "Полностью признаю вину по статье 290 (УК РФ)", - заявил обвиняемый в суде. Он просил не заключать его под стражу, поскольку сотрудничает со следствием и готов по первому требованию являться по указанию следователя.

https://1prime.ru/20250723/obvinenie-859812369.html

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