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Полицейский признал вину в получении взяток от канала Baza - 24.07.2025, ПРАЙМ
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Полицейский признал вину в получении взяток от канала Baza
Полицейский признал вину в получении взяток от канала Baza - 24.07.2025, ПРАЙМ
Полицейский признал вину в получении взяток от канала Baza
Оперуполномоченный угрозыска из Белгорода Александр Селиванов признал вину в получении взяток от сотрудников Telegram-канала Baza за предоставление информации,... | 24.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-24T18:01+0300
2025-07-24T18:01+0300
происшествия
россия
полиция
взятки
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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Оперуполномоченный угрозыска из Белгорода Александр Селиванов признал вину в получении взяток от сотрудников Telegram-канала Baza за предоставление информации, передает корреспондент РИА Новости из зала Замоскворецкого суда Москвы, где рассматривается ходатайство следователя об избрании ему ареста. "Полностью признаю вину по статье 290 (УК РФ)", - заявил обвиняемый в суде. Он просил не заключать его под стражу, поскольку сотрудничает со следствием и готов по первому требованию являться по указанию следователя.
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россия, полиция, взятки, telegram-каналы
Происшествия, РОССИЯ, полиция, взятки, Telegram-каналы
18:01 24.07.2025
 
Полицейский признал вину в получении взяток от канала Baza

РИА Новости: полицейский признал вину в получении взяток от сотрудников Baza

© РИА Новости . Рамиля СалиховаРУБЛИ
РУБЛИ - ПРАЙМ, 1920, 24.07.2025
© РИА Новости . Рамиля Салихова
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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Оперуполномоченный угрозыска из Белгорода Александр Селиванов признал вину в получении взяток от сотрудников Telegram-канала Baza за предоставление информации, передает корреспондент РИА Новости из зала Замоскворецкого суда Москвы, где рассматривается ходатайство следователя об избрании ему ареста.
"Полностью признаю вину по статье 290 (УК РФ)", - заявил обвиняемый в суде.
Он просил не заключать его под стражу, поскольку сотрудничает со следствием и готов по первому требованию являться по указанию следователя.
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