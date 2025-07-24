https://1prime.ru/20250724/baza-859898916.html

Троих полицейских арестовали по делу о взятках от Baza, сообщили в суде

Троих полицейских арестовали по делу о взятках от Baza, сообщили в суде - 24.07.2025, ПРАЙМ

Троих полицейских арестовали по делу о взятках от Baza, сообщили в суде

Замоскворецкий суд Москвы в четверг арестовал всех троих задержанных полицейских по уголовному делу о получении взяток от сотрудников Telegram-канала Baza за... | 24.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-24T22:03+0300

2025-07-24T22:03+0300

2025-07-24T22:16+0300

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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Замоскворецкий суд Москвы в четверг арестовал всех троих задержанных полицейских по уголовному делу о получении взяток от сотрудников Telegram-канала Baza за предоставление информации, сообщили РИА Новости в суде."Постановлением Замоскворецкого районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу оперуполномоченного отдела уголовного розыска МУ МВД России "Красноярское" Сергея Ковалева сроком до 20 сентября", - сказал собеседник агентства. Вместе с ним были арестованы ещё два фигуранта: начальник дежурной части УМВД по Краснодару Александр Аблаев и оперуполномоченный уголовного розыска Белгорода Александр Селиванов. В суде он признал вину в получении взятки. По словам его защиты, в деле фигурирует сумма порядка 137 тысяч рублей.Фигуранты были задержаны в Краснодарском и Красноярском краях и Белгородской области и доставлены в Москву. По версии следствия, все трое передавали служебную информацию Telegram-каналу Baza на протяжении двух лет. Защита намерена обжаловать аресты.Во вторник утром в офисе Baza в Москве прошли обыски, были изъяты компьютеры и документы. Вечером СК сообщил, что главный редактор издания Глеб Трифонов и его коллега Татьяна Лукьянова задержаны по подозрению в даче взятки (статья 291 УК РФ). В среду суд арестовал обоих, свою вину они не признали.

https://1prime.ru/20250724/baza-859894132.html

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суд, арест, полиция, взятки, издание