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Россияне стали больше времени проводить на сайтах бронирования отелей
Россияне стали больше времени проводить на сайтах бронирования отелей - 24.07.2025, ПРАЙМ
Россияне стали больше времени проводить на сайтах бронирования отелей
Россияне в июне текущего года провели больше времени на сайтах бронирования отелей и другого жилья, трафик на таких ресурсах вырос в 1,5 раза по сравнению с... | 24.07.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Россияне в июне текущего года провели больше времени на сайтах бронирования отелей и другого жилья, трафик на таких ресурсах вырос в 1,5 раза по сравнению с июнем прошлого года, рассказали РИА Новости в "Билайне". "Россияне стали больше времени проводить на сайтах бронирования отелей и другого туристического жилья, показало исследование "Билайн.аналитики". В среднем год к году трафик на такие ресурсы увеличился на 54%", - привели в компании данные за июнь 2025 и 2024 года. Среди самых активных отмечены пользователи возрастных групп 40-45 и 35-40 лет из Москвы и Санкт-Петербурга. Также высокий интерес к бронированию туристического жилья зафиксирован у жителей Краснодара, Казани, Ростова и Ставрополя. Как указали в компании, больше всего поездок в июне абоненты оператора совершили в Казахстан, Турцию, Белоруссию, Узбекистан и Китай. В топ-5 зарубежных направлений без учета стран СНГ вошли Турция и Китай, а также Абхазия, Грузия и Египет. "По отношению к прошлому году топ стран не изменился, но интерес к ряду направлений заметно усилился. Лидерами по приросту оформлений роуминга стали Вьетнам (132%), Тунис (118%), Мальдивские острова (48%), Оман (41%) и Египет (31%)", - добавили в "Билайне".
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туризм, бизнес, россия, турция, китай, египет, билайн, снг
Экономика, Туризм, Бизнес, РОССИЯ, ТУРЦИЯ, КИТАЙ, ЕГИПЕТ, Билайн, СНГ
Россияне стали больше времени проводить на сайтах бронирования отелей
"Билайн": трафик россиян на сайтах бронирования отелей в июне вырос в 1,5 раза
МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Россияне в июне текущего года провели больше времени на сайтах бронирования отелей и другого жилья, трафик на таких ресурсах вырос в 1,5 раза по сравнению с июнем прошлого года, рассказали РИА Новости в "Билайне".
"Россияне стали больше времени проводить на сайтах бронирования отелей и другого туристического жилья, показало исследование "Билайн.аналитики". В среднем год к году трафик на такие ресурсы увеличился на 54%", - привели в компании данные за июнь 2025 и 2024 года.
Среди самых активных отмечены пользователи возрастных групп 40-45 и 35-40 лет из Москвы и Санкт-Петербурга. Также высокий интерес к бронированию туристического жилья зафиксирован у жителей Краснодара, Казани, Ростова и Ставрополя.
Как указали в компании, больше всего поездок в июне абоненты оператора совершили в Казахстан, Турцию, Белоруссию, Узбекистан и Китай. В топ-5 зарубежных направлений без учета стран СНГ вошли Турция и Китай, а также Абхазия, Грузия и Египет.
"По отношению к прошлому году топ стран не изменился, но интерес к ряду направлений заметно усилился. Лидерами по приросту оформлений роуминга стали Вьетнам (132%), Тунис (118%), Мальдивские острова (48%), Оман (41%) и Египет (31%)", - добавили в "Билайне".
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