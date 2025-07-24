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Bloomberg: в Европе назвали самую большую ошибку Зеленского - 24.07.2025, ПРАЙМ
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Bloomberg: в Европе назвали самую большую ошибку Зеленского
Bloomberg: в Европе назвали самую большую ошибку Зеленского - 24.07.2025, ПРАЙМ
Bloomberg: в Европе назвали самую большую ошибку Зеленского
В Европе назвали решение Владимира Зеленского ограничить полномочия и отменить независимость антикоррупционных органов его самой большой ошибкой с момента... | 24.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-24T09:45+0300
2025-07-24T09:45+0300
политика
общество
мировая экономика
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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. В Европе назвали решение Владимира Зеленского ограничить полномочия и отменить независимость антикоррупционных органов его самой большой ошибкой с момента победы на президентских выборах на Украине в 2019 году, такой шаг ставит под угрозу как стремления Киева попасть в ЕС, так и будущую военную помощь Европы для ВСУ, передает агентство Bloomberg со ссылкой на неназванного европейского чиновника. "Один из (европейских - ред.) чиновников назвал этот шаг Зеленского самой большой ошибкой с момента его вступления в должность в 2019 году", - говорится в сообщении агентства. По словам официальных лиц, знакомых с ходом обсуждений в европейских столицах, новый закон может помешать долгосрочным переговорам о вступлении в ЕС и поставить под угрозу будущее финансирование военных усилий Украины. Во вторник Верховная рада поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Впоследствии законопроект был подписан Владимиром Зеленским. Ряд украинских парламентариев расценил законопроект как ликвидацию антикоррупционных структур страны. К вечеру СМИ сообщили о начавшихся акциях протеста в Киеве, Львове, Днепропетровске, Одессе и других городах. Митинг в Киеве проходил в непосредственной близости от здания офиса Зеленского. Позднее украинский парламентарий Ярослав Железняк заявил, что депутаты намерены оспорить документ в Конституционном суде. Президентские выборы на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года. Но их отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Владимир Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны". При этом срок его полномочий истек 20 мая 2024 года. Президент США Дональд Трамп назвал Зеленского "диктатором без выборов" и заявил, что рейтинг Зеленского опустился до 4%.
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общество , мировая экономика, украина, киев, европа, владимир зеленский, дональд трамп, ес, всу, конституционный суд
Политика, Общество , Мировая экономика, УКРАИНА, Киев, ЕВРОПА, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, ЕС, ВСУ, Конституционный суд
09:45 24.07.2025
 
Bloomberg: в Европе назвали самую большую ошибку Зеленского

Bloomberg: в ЕС назвали решение Зеленского по антикоррупционным органам большой ошибкой

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 24.07.2025
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. В Европе назвали решение Владимира Зеленского ограничить полномочия и отменить независимость антикоррупционных органов его самой большой ошибкой с момента победы на президентских выборах на Украине в 2019 году, такой шаг ставит под угрозу как стремления Киева попасть в ЕС, так и будущую военную помощь Европы для ВСУ, передает агентство Bloomberg со ссылкой на неназванного европейского чиновника.
"Один из (европейских - ред.) чиновников назвал этот шаг Зеленского самой большой ошибкой с момента его вступления в должность в 2019 году", - говорится в сообщении агентства.
По словам официальных лиц, знакомых с ходом обсуждений в европейских столицах, новый закон может помешать долгосрочным переговорам о вступлении в ЕС и поставить под угрозу будущее финансирование военных усилий Украины.
Во вторник Верховная рада поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Впоследствии законопроект был подписан Владимиром Зеленским. Ряд украинских парламентариев расценил законопроект как ликвидацию антикоррупционных структур страны. К вечеру СМИ сообщили о начавшихся акциях протеста в Киеве, Львове, Днепропетровске, Одессе и других городах. Митинг в Киеве проходил в непосредственной близости от здания офиса Зеленского. Позднее украинский парламентарий Ярослав Железняк заявил, что депутаты намерены оспорить документ в Конституционном суде.
Президентские выборы на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года. Но их отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Владимир Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны". При этом срок его полномочий истек 20 мая 2024 года. Президент США Дональд Трамп назвал Зеленского "диктатором без выборов" и заявил, что рейтинг Зеленского опустился до 4%.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 24.07.2025
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