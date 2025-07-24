https://1prime.ru/20250724/bloomberg-859863724.html

Bloomberg: в Европе назвали самую большую ошибку Зеленского

Bloomberg: в Европе назвали самую большую ошибку Зеленского - 24.07.2025, ПРАЙМ

Bloomberg: в Европе назвали самую большую ошибку Зеленского

В Европе назвали решение Владимира Зеленского ограничить полномочия и отменить независимость антикоррупционных органов его самой большой ошибкой с момента... | 24.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-24T09:45+0300

2025-07-24T09:45+0300

2025-07-24T09:45+0300

политика

общество

мировая экономика

украина

киев

европа

владимир зеленский

дональд трамп

ес

всу

https://cdnn.1prime.ru/img/84022/86/840228634_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_cc2a80cca8dd193a82835132034289cf.jpg

МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. В Европе назвали решение Владимира Зеленского ограничить полномочия и отменить независимость антикоррупционных органов его самой большой ошибкой с момента победы на президентских выборах на Украине в 2019 году, такой шаг ставит под угрозу как стремления Киева попасть в ЕС, так и будущую военную помощь Европы для ВСУ, передает агентство Bloomberg со ссылкой на неназванного европейского чиновника. "Один из (европейских - ред.) чиновников назвал этот шаг Зеленского самой большой ошибкой с момента его вступления в должность в 2019 году", - говорится в сообщении агентства. По словам официальных лиц, знакомых с ходом обсуждений в европейских столицах, новый закон может помешать долгосрочным переговорам о вступлении в ЕС и поставить под угрозу будущее финансирование военных усилий Украины. Во вторник Верховная рада поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Впоследствии законопроект был подписан Владимиром Зеленским. Ряд украинских парламентариев расценил законопроект как ликвидацию антикоррупционных структур страны. К вечеру СМИ сообщили о начавшихся акциях протеста в Киеве, Львове, Днепропетровске, Одессе и других городах. Митинг в Киеве проходил в непосредственной близости от здания офиса Зеленского. Позднее украинский парламентарий Ярослав Железняк заявил, что депутаты намерены оспорить документ в Конституционном суде. Президентские выборы на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года. Но их отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Владимир Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны". При этом срок его полномочий истек 20 мая 2024 года. Президент США Дональд Трамп назвал Зеленского "диктатором без выборов" и заявил, что рейтинг Зеленского опустился до 4%.

https://1prime.ru/20250724/zelenskiy-859856342.html

украина

киев

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , мировая экономика, украина, киев, европа, владимир зеленский, дональд трамп, ес, всу, конституционный суд