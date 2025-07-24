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Вьетнам оценил сокращение экспорта в США

Вьетнам оценил сокращение экспорта в США - 24.07.2025, ПРАЙМ

Вьетнам оценил сокращение экспорта в США

Власти Вьетнама оценивает сокращение своего экспорта в США на треть, если американский президент Дональд Трамп введет обещанный более высокий уровень импортных... | 24.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-24T12:33+0300

2025-07-24T12:33+0300

2025-07-24T12:33+0300

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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Власти Вьетнама оценивает сокращение своего экспорта в США на треть, если американский президент Дональд Трамп введет обещанный более высокий уровень импортных пошлин, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на внутренний аналитический документ, предназначенный для премьер-министра. Трамп заявлял в социальной сети Truth Social 2 июля, что стороны достигли торгового соглашения, по которому экспорт Вьетнама в США будет проходить по 20%-ному тарифу, а китайские товары, экспортированные через Вьетнам, будут облагаться 40%-ными пошлинами. "Согласно оценке Вьетнама, его экспорт в США может сократиться на треть в случае вступления в силу более высокого уровня пошлин, объявленных президентом Дональдом Трампом", - говорится в материале агентства. Так, импортные пошлины в диапазоне 20-40% сократят экспортную выручку Вьетнама почти до 37 миллиардов долларов в год и затронут большинство основных отраслей промышленности страны, среди которых электронная, машиностроительная, мебельная и легкая, следует из данных документа, предназначенного для консультативного совета премьер-министра страны Фам Минь Чиня (Pham Minh Chinh). По представленным агентству данным, наибольший ущерб придется на технологическую отрасль, так как экспорт в США может сократится на 15 миллиардов долларов в год, так как пошлины представляют прямой риск для устойчивости цепочки поставок электронной техники, указывается в документе. Bloomberg отмечает, что отчет датирован 11 июля, впрочем, до сих пор официально детали самого соглашения сторонами не были раскрыты.

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мировая экономика, вьетнам, сша, дональд трамп