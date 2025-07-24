Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Вьетнам оценил сокращение экспорта в США - 24.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250724/bloomberg-859876646.html
Вьетнам оценил сокращение экспорта в США
Вьетнам оценил сокращение экспорта в США - 24.07.2025, ПРАЙМ
Вьетнам оценил сокращение экспорта в США
Власти Вьетнама оценивает сокращение своего экспорта в США на треть, если американский президент Дональд Трамп введет обещанный более высокий уровень импортных... | 24.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-24T12:33+0300
2025-07-24T12:33+0300
экономика
мировая экономика
вьетнам
сша
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/18/859876493_0:120:3213:1927_1920x0_80_0_0_bfc8139bef363da24286e34b705a7307.jpg
МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Власти Вьетнама оценивает сокращение своего экспорта в США на треть, если американский президент Дональд Трамп введет обещанный более высокий уровень импортных пошлин, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на внутренний аналитический документ, предназначенный для премьер-министра. Трамп заявлял в социальной сети Truth Social 2 июля, что стороны достигли торгового соглашения, по которому экспорт Вьетнама в США будет проходить по 20%-ному тарифу, а китайские товары, экспортированные через Вьетнам, будут облагаться 40%-ными пошлинами. "Согласно оценке Вьетнама, его экспорт в США может сократиться на треть в случае вступления в силу более высокого уровня пошлин, объявленных президентом Дональдом Трампом", - говорится в материале агентства. Так, импортные пошлины в диапазоне 20-40% сократят экспортную выручку Вьетнама почти до 37 миллиардов долларов в год и затронут большинство основных отраслей промышленности страны, среди которых электронная, машиностроительная, мебельная и легкая, следует из данных документа, предназначенного для консультативного совета премьер-министра страны Фам Минь Чиня (Pham Minh Chinh). По представленным агентству данным, наибольший ущерб придется на технологическую отрасль, так как экспорт в США может сократится на 15 миллиардов долларов в год, так как пошлины представляют прямой риск для устойчивости цепочки поставок электронной техники, указывается в документе. Bloomberg отмечает, что отчет датирован 11 июля, впрочем, до сих пор официально детали самого соглашения сторонами не были раскрыты.
https://1prime.ru/20250717/ator-859597088.html
вьетнам
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/18/859876493_240:0:2971:2048_1920x0_80_0_0_df20cd67a03a38631f9690d18d05e9ff.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, вьетнам, сша, дональд трамп
Экономика, Мировая экономика, ВЬЕТНАМ, США, Дональд Трамп
12:33 24.07.2025
 
Вьетнам оценил сокращение экспорта в США

Bloomberg: экспорт Вьетнама в США может сократиться на треть из-за повышения пошлин

© РИА Новости . Александр Вильф | Перейти в медиабанкФлаг Вьетнама в Хошимине
Флаг Вьетнама в Хошимине - ПРАЙМ, 1920, 24.07.2025
© РИА Новости . Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Власти Вьетнама оценивает сокращение своего экспорта в США на треть, если американский президент Дональд Трамп введет обещанный более высокий уровень импортных пошлин, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на внутренний аналитический документ, предназначенный для премьер-министра.
Трамп заявлял в социальной сети Truth Social 2 июля, что стороны достигли торгового соглашения, по которому экспорт Вьетнама в США будет проходить по 20%-ному тарифу, а китайские товары, экспортированные через Вьетнам, будут облагаться 40%-ными пошлинами.
"Согласно оценке Вьетнама, его экспорт в США может сократиться на треть в случае вступления в силу более высокого уровня пошлин, объявленных президентом Дональдом Трампом", - говорится в материале агентства.
Так, импортные пошлины в диапазоне 20-40% сократят экспортную выручку Вьетнама почти до 37 миллиардов долларов в год и затронут большинство основных отраслей промышленности страны, среди которых электронная, машиностроительная, мебельная и легкая, следует из данных документа, предназначенного для консультативного совета премьер-министра страны Фам Минь Чиня (Pham Minh Chinh).
По представленным агентству данным, наибольший ущерб придется на технологическую отрасль, так как экспорт в США может сократится на 15 миллиардов долларов в год, так как пошлины представляют прямой риск для устойчивости цепочки поставок электронной техники, указывается в документе.
Bloomberg отмечает, что отчет датирован 11 июля, впрочем, до сих пор официально детали самого соглашения сторонами не были раскрыты.
Флаг Вьетнама - ПРАЙМ, 1920, 17.07.2025
Турпоток из России во Вьетнам в I полугодии вырос в 2,4 раза
17 июля, 10:43
 
ЭкономикаМировая экономикаВЬЕТНАМСШАДональд Трамп
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала