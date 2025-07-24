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Все пассажиры, находившиеся на борту Ан-24, погибли

Все пассажиры, находившиеся на борту Ан-24, погибли - 24.07.2025, ПРАЙМ

Все пассажиры, находившиеся на борту Ан-24, погибли

Все находившиеся на борту самолета Ан-24, потерпевшего крушение в Приамурье, погибли. Об этом агентству РИА Новости заявила официальный представитель СК РФ... | 24.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-24T15:17+0300

2025-07-24T15:17+0300

2025-07-24T15:17+0300

происшествия

россия

тында

амурская область

межгосударственный авиационный комитет

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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Все находившиеся на борту самолета Ан-24, потерпевшего крушение в Приамурье, погибли. Об этом агентству РИА Новости заявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. "Все лица, находившиеся на борту воздушного судна, погибли", - сказала она. По словам Петренко, для оказания помощи в расследовании обстоятельств крушения самолета и тщательной фиксации всех следов на место происшествия направлены опытные криминалисты и эксперты ведомства. Подчеркивается, что председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководителю Восточного МСУТ СК России Алексею Александрову представить оперативный доклад о ходе расследования уголовного дела. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства. В четверг утром в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что пассажирский самолет Ан-24 "Ангара" не выходит на связь. На борту, выполнявшем рейс из Благовещенска в Тынду, было 43 пассажира, включая пятерых детей, и шесть членов экипажа. По данным СК и прокуратуры, самолет пропал, уйдя на второй круг при посадке в Тынде.

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россия, тында, амурская область, межгосударственный авиационный комитет