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Все пассажиры, находившиеся на борту Ан-24, погибли - 24.07.2025, ПРАЙМ
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Все пассажиры, находившиеся на борту Ан-24, погибли
Все пассажиры, находившиеся на борту Ан-24, погибли - 24.07.2025, ПРАЙМ
Все пассажиры, находившиеся на борту Ан-24, погибли
Все находившиеся на борту самолета Ан-24, потерпевшего крушение в Приамурье, погибли. Об этом агентству РИА Новости заявила официальный представитель СК РФ... | 24.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-24T15:17+0300
2025-07-24T15:17+0300
происшествия
россия
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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Все находившиеся на борту самолета Ан-24, потерпевшего крушение в Приамурье, погибли. Об этом агентству РИА Новости заявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. "Все лица, находившиеся на борту воздушного судна, погибли", - сказала она. По словам Петренко, для оказания помощи в расследовании обстоятельств крушения самолета и тщательной фиксации всех следов на место происшествия направлены опытные криминалисты и эксперты ведомства. Подчеркивается, что председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководителю Восточного МСУТ СК России Алексею Александрову представить оперативный доклад о ходе расследования уголовного дела. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства. В четверг утром в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что пассажирский самолет Ан-24 "Ангара" не выходит на связь. На борту, выполнявшем рейс из Благовещенска в Тынду, было 43 пассажира, включая пятерых детей, и шесть членов экипажа. По данным СК и прокуратуры, самолет пропал, уйдя на второй круг при посадке в Тынде.
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россия, тында, амурская область, межгосударственный авиационный комитет
Происшествия, РОССИЯ, Тында, Амурская область, Межгосударственный авиационный комитет
15:17 24.07.2025
 
Все пассажиры, находившиеся на борту Ан-24, погибли

СК: все находившиеся на борту Ан-24, потерпевшего крушение в Приамурье, погибли

© РИА Новости . Яков АндреевСамолет АН-24
Самолет АН-24 - ПРАЙМ, 1920, 24.07.2025
© РИА Новости . Яков Андреев
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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Все находившиеся на борту самолета Ан-24, потерпевшего крушение в Приамурье, погибли. Об этом агентству РИА Новости заявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"Все лица, находившиеся на борту воздушного судна, погибли", - сказала она.
По словам Петренко, для оказания помощи в расследовании обстоятельств крушения самолета и тщательной фиксации всех следов на место происшествия направлены опытные криминалисты и эксперты ведомства.
Подчеркивается, что председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководителю Восточного МСУТ СК России Алексею Александрову представить оперативный доклад о ходе расследования уголовного дела. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
В четверг утром в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что пассажирский самолет Ан-24 "Ангара" не выходит на связь. На борту, выполнявшем рейс из Благовещенска в Тынду, было 43 пассажира, включая пятерых детей, и шесть членов экипажа. По данным СК и прокуратуры, самолет пропал, уйдя на второй круг при посадке в Тынде.
Открытие Информационного центра Высокоскоростной магистрали Москва – Казань - ПРАЙМ, 1920, 24.07.2025
РЖД окажут помощь семьям сотрудников, погибших в катастрофе Ан-24
14:56
 
ПроисшествияРОССИЯТындаАмурская областьМежгосударственный авиационный комитет
 
 
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