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В АКОРТ назвали причины дефляции в России

В АКОРТ назвали причины дефляции в России - 24.07.2025, ПРАЙМ

В АКОРТ назвали причины дефляции в России

Снижение стоимости овощей "борщевого набора", поступление отечественного урожая на прилавки, а также усилия федерального ритейла по сдерживанию цен на... | 24.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-24T20:45+0300

2025-07-24T20:45+0300

2025-07-24T20:47+0300

экономика

акорт

дефляция

борщевой набор

урожай

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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Снижение стоимости овощей "борщевого набора", поступление отечественного урожая на прилавки, а также усилия федерального ритейла по сдерживанию цен на продовольственные товары первой необходимости поспособствовали дефляции цен в июле, рассказал РИА Новости председатель президиума АКОРТ Станислав Богданов. Согласно опубликованным в среду данным Росстата, в РФ впервые в 2025 году зафиксирована недельная дефляция - в период с 15 по 21 июля она составила 0,05%. "Июльской дефляции способствовали начавшееся снижение цен на овощи "борщевого набора" и поступление тепличных и грунтовых овощей отечественного урожая, а также усилия федерального ритейла по сдерживанию цен на продовольственные товары первой необходимости", - отметил Богданов. По его словам, на неделе с 14 по 20 июля ритейлеры, входящие в ассоциацию, продавали социально значимые продукты в 8 из 24 товарных категорий с нулевой наценкой либо по ценам ниже закупочных. В том числе это касается таких товаров, подсолнечное масло, сахар-песок, соль, тушка цыпленка-бройлера, молоко, морковь, яблоки и куриные яйца. "Общая стоимость социально значимой корзины продуктов в крупных торговых сетях за минувшую неделю снизилась на 2%", - отметил Богданов.

https://1prime.ru/20250723/deflyatsiya-859844288.html

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акорт, дефляция, борщевой набор, урожай