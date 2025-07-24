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В АКОРТ назвали причины дефляции в России - 24.07.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250724/deflyatsiya-859897777.html
В АКОРТ назвали причины дефляции в России
В АКОРТ назвали причины дефляции в России - 24.07.2025, ПРАЙМ
В АКОРТ назвали причины дефляции в России
Снижение стоимости овощей "борщевого набора", поступление отечественного урожая на прилавки, а также усилия федерального ритейла по сдерживанию цен на... | 24.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-24T20:45+0300
2025-07-24T20:47+0300
экономика
акорт
дефляция
борщевой набор
урожай
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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Снижение стоимости овощей "борщевого набора", поступление отечественного урожая на прилавки, а также усилия федерального ритейла по сдерживанию цен на продовольственные товары первой необходимости поспособствовали дефляции цен в июле, рассказал РИА Новости председатель президиума АКОРТ Станислав Богданов. Согласно опубликованным в среду данным Росстата, в РФ впервые в 2025 году зафиксирована недельная дефляция - в период с 15 по 21 июля она составила 0,05%. "Июльской дефляции способствовали начавшееся снижение цен на овощи "борщевого набора" и поступление тепличных и грунтовых овощей отечественного урожая, а также усилия федерального ритейла по сдерживанию цен на продовольственные товары первой необходимости", - отметил Богданов. По его словам, на неделе с 14 по 20 июля ритейлеры, входящие в ассоциацию, продавали социально значимые продукты в 8 из 24 товарных категорий с нулевой наценкой либо по ценам ниже закупочных. В том числе это касается таких товаров, подсолнечное масло, сахар-песок, соль, тушка цыпленка-бройлера, молоко, морковь, яблоки и куриные яйца. "Общая стоимость социально значимой корзины продуктов в крупных торговых сетях за минувшую неделю снизилась на 2%", - отметил Богданов.
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акорт, дефляция, борщевой набор, урожай
Экономика, АКОРТ, дефляция, борщевой набор, урожай
20:45 24.07.2025 (обновлено: 20:47 24.07.2025)
 
В АКОРТ назвали причины дефляции в России

АКОРТ: снижение цены "борщевого набора" и урожай в РФ способствовали дефляции

Третья за год недельная дефляция зафиксирована в РФ - Росстат [Версия 1]
Третья за год недельная дефляция зафиксирована в РФ - Росстат [Версия 1]
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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Снижение стоимости овощей "борщевого набора", поступление отечественного урожая на прилавки, а также усилия федерального ритейла по сдерживанию цен на продовольственные товары первой необходимости поспособствовали дефляции цен в июле, рассказал РИА Новости председатель президиума АКОРТ Станислав Богданов.
Согласно опубликованным в среду данным Росстата, в РФ впервые в 2025 году зафиксирована недельная дефляция - в период с 15 по 21 июля она составила 0,05%.
"Июльской дефляции способствовали начавшееся снижение цен на овощи "борщевого набора" и поступление тепличных и грунтовых овощей отечественного урожая, а также усилия федерального ритейла по сдерживанию цен на продовольственные товары первой необходимости", - отметил Богданов.
По его словам, на неделе с 14 по 20 июля ритейлеры, входящие в ассоциацию, продавали социально значимые продукты в 8 из 24 товарных категорий с нулевой наценкой либо по ценам ниже закупочных. В том числе это касается таких товаров, подсолнечное масло, сахар-песок, соль, тушка цыпленка-бройлера, молоко, морковь, яблоки и куриные яйца.
"Общая стоимость социально значимой корзины продуктов в крупных торговых сетях за минувшую неделю снизилась на 2%", - отметил Богданов.
# Дефляция в РФ в августе составила 0,2%, рост цен за 8 месяцев - 4,7% - Росстат
Росстат впервые в 2025 году зафиксировал недельную дефляцию
Вчера, 19:05
 
ЭкономикаАКОРТдефляцияборщевой наборурожай
 
 
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