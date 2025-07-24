https://1prime.ru/20250724/deklaratsiya-859842333.html

Юрист раскрыла, что запрещено ввозить в Россию без декларации

Юрист раскрыла, что запрещено ввозить в Россию без декларации - 24.07.2025, ПРАЙМ

Юрист раскрыла, что запрещено ввозить в Россию без декларации

При ввозе товаров в Россию важно соблюдать таможенные правила — их нарушение может обернуться не только конфискацией, но и серьезными штрафами, а в некоторых... | 24.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-24T02:02+0300

2025-07-24T02:02+0300

2025-07-24T02:02+0300

россия

россельхознадзор

таможня

туризм

товары

декларация

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МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. При ввозе товаров в Россию важно соблюдать таможенные правила — их нарушение может обернуться не только конфискацией, но и серьезными штрафами, а в некоторых случаях — даже уголовной ответственностью. Об этом агентству "Прайм" рассказала управляющий партнер "Поправка Бизнеса" Наталия Поправко.Недекларирование товара влечет наложение на граждан административного штрафа в размере от одной второй до двукратной стоимости товара с конфискацией или без, пояснила юрист.Эксперт напомнила, что без декларирования разрешено ввозить валюту в сумме, не превышающей в эквиваленте $10 000 (общая сумма наличных и дорожных чеков), при этом деньги на банковской карточке декларировать не нужно.При декларировании более 100 тысяч долларов необходимо предоставлять документы, подтверждающие происхождение средств.Денежные инструменты (векселя, банковские чеки, ценные бумаги на предъявителя) подлежат обязательному декларированию вне зависимости от суммы.Без уплаты таможенных платежей разрешено ввозить товары наземным и водным транспортом на сумму не выше €1 000 общим весом не более 31 килограмма.При въезде воздушным транспортом — не выше €10 000 общим весом не более 50 килограммов."При превышении указанных норм необходимо заполнить пассажирскую таможенную декларацию, уплатить таможенные пошлины, налоги в размере 30 процентов от стоимости, но не менее €4 за один килограмм веса, в части такого превышения", — объяснила Поправко.В отношении алкоголя — запрещается ввозить из-за рубежа больше пяти литров алкогольной продукции и пива. При этом объем свыше трех литров придется внести в декларацию и за каждый литр сверх нормы уплатить таможенные пошлины и налоги в размере €10, добавила эксперт.Без уплаты таможенных платежей разрешено ввозить 200 сигарет, или 50 сигар, или 250 грамм табака, либо указанные изделия в ассортименте общим весом не более 250 грамм.Разрешен ввоз до пяти килограммов продуктов растительного происхождения (кроме семян, семенного материала, посадочного материала, картофеля) и до пяти килограммов продуктов животного происхождения."При этом допускается ввоз только готовой продукции животного происхождения в заводской упаковке", — уточнила юрист.Россельхознадзором могут вводиться запреты и ограничения, связанные с ввозом продукции растительного и животного происхождения из отдельных стран."Сейчас таможенный контроль стал строже — особенно в отношении электроники, денег и товаров из "санкционных" категорий", — указала эксперт.Чтобы избежать проблем, рекомендуется:

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, россельхознадзор, таможня, туризм, товары, декларация