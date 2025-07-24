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Экономист рассказал, что будет с долларом в сентябре

Экономист рассказал, что будет с долларом в сентябре - 24.07.2025, ПРАЙМ

Экономист рассказал, что будет с долларом в сентябре

В сентябре курса доллара будет расти, но умеренными темпами, рассказал агентству "Прайм" научный руководитель центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий... | 24.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-24T03:03+0300

2025-07-24T03:03+0300

2025-07-24T03:03+0300

экономика

рынок

георгий остапкович

ниу вшэ

доллар

валюта

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МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. В сентябре курса доллара будет расти, но умеренными темпами, рассказал агентству "Прайм" научный руководитель центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.По его словам, сейчас существует большой фон неопределенности, причем не только экономической, но и геополитической. Поэтому давать прогноз о курсе доллара сложно."Тем не менее я считаю, что тенденция курса доллара будет повышательная. Он будет расти, но без галопирующих темпов. Раньше я считал, что доллар пойдет в сторону 95, но уже это не гарантирую. Однако то, что он должен по всем экономическим смыслам перебраться в район 90 — мне кажется, это очевидно", — рассказал Остапкович.По его словам, этому будет способствовать рост импорта."У нас в основном рост курса рубля и падение доллара было связано с торможением импорта. Но сейчас перед предприятиями и организациями стоит задача закупки импортного оборудования, сырья, материалов. Плюс потребительский спрос растет, потому что заработная плата и доходы продолжают расти, поэтому люди будут покупать импортные товары", — указал эксперт.Кроме того, сентябрь — это еще туристический сезон. Россияне, которые отправятся в отпуск за границу, будут обменивать рубли на доллары. Поскольку спрос на американскую валюту увеличится, ее курс будет расти.

https://1prime.ru/20250721/dollary-859569496.html

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рынок, георгий остапкович, ниу вшэ, доллар, валюта