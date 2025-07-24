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Внебиржевой курс доллара поднялся выше 79 рублей

Внебиржевой курс доллара поднялся выше 79 рублей - 24.07.2025, ПРАЙМ

Внебиржевой курс доллара поднялся выше 79 рублей

Расчетный курс доллара - ориентир для внебиржевого рынка - поднялся в четверг выше 79 рублей, впервые с 11 июня, следует из данных торгов. | 24.07.2025, ПРАЙМ

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экономика

доллар

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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Расчетный курс доллара - ориентир для внебиржевого рынка - поднялся в четверг выше 79 рублей, впервые с 11 июня, следует из данных торгов.К 11.25 мск курс доллара растёт на 88 копеек относительно предыдущего закрытия - до 79,15 рубля, максимума с 11 июня.После приостановки торгов долларом на Московской бирже летом прошлого года по-настоящему репрезентативен для рубля только курс юаня, биржевые торги которым идут с 10.00 до 19.00 мск. Именно в эти часы возможен расчет курса доллара через курс доллара к юаню на форексе и курс юаня к рублю на бирже. Этот кросс-курс и служит главным ориентиром для внебиржевых торгов американской валютой за рубли.

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