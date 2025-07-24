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В Москве возбудили первое уголовное дело о дропперстве

В Москве возбудили первое уголовное дело о дропперстве - 24.07.2025, ПРАЙМ

В Москве возбудили первое уголовное дело о дропперстве

Первое уголовное дело о дропперстве возбуждено в Москве, задержана 52-летняя женщина, на чей счет злоумышленники перевели свыше одного миллиона рублей, сообщила | 24.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-24T10:30+0300

2025-07-24T10:30+0300

2025-07-24T10:30+0300

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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Первое уголовное дело о дропперстве возбуждено в Москве, задержана 52-летняя женщина, на чей счет злоумышленники перевели свыше одного миллиона рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. "Следователи ГУ МВД России по Москве возбудили первое уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью третьей статьи 187 УК РФ, о так наказываемом дропперстве – передаче своего банковского счёта мошенникам. По имеющимся данным, подозреваемая, надеясь погасить имеющиеся долги, нашла подработку в сети интернет", - сказала она. По делу задержана 52-летняя жительница Москвы, в ходе обыска в ее квартире изъяты мобильные телефоны, компьютеры, банковские и сим-карты. Отмечается, что по указанию злоумышленников женщина открыла в банке счет индивидуального предпринимателя, который использовался для зачисления незаконно полученных средств. По словам Волк, общая сумма, внесенная на счет, превысила миллион рублей, а данные о банковских операциях женщина передавала кураторам через мессенджер. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства противоправной деятельности и задержание соучастников.

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