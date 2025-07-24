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На Крымском мосту восстановили движение транспорта

На Крымском мосту восстановили движение транспорта - 24.07.2025, ПРАЙМ

На Крымском мосту восстановили движение транспорта

Движение транспорта по Крымскому мосту восстановлено, сообщает оперативный Telegram-канал о ситуации на автоподходах к мосту. | 24.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-24T02:10+0300

2025-07-24T02:10+0300

2025-07-24T02:10+0300

бизнес

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – ПРАЙМ. Движение транспорта по Крымскому мосту восстановлено, сообщает оперативный Telegram-канал о ситуации на автоподходах к мосту. "Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", - говорится в сообщении. Ограничение продлилось около трех часов.

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