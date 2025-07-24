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На Крымском мосту восстановили движение транспорта
На Крымском мосту восстановили движение транспорта - 24.07.2025, ПРАЙМ
На Крымском мосту восстановили движение транспорта
Движение транспорта по Крымскому мосту восстановлено, сообщает оперативный Telegram-канал о ситуации на автоподходах к мосту. | 24.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-24T02:10+0300
2025-07-24T02:10+0300
2025-07-24T02:10+0300
бизнес
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – ПРАЙМ. Движение транспорта по Крымскому мосту восстановлено, сообщает оперативный Telegram-канал о ситуации на автоподходах к мосту.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", - говорится в сообщении.
Ограничение продлилось около трех часов.
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бизнес, россия
На Крымском мосту восстановили движение транспорта
Движение транспорта по Крымскому мосту восстановили
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – ПРАЙМ. Движение транспорта по Крымскому мосту восстановлено, сообщает оперативный Telegram-канал о ситуации на автоподходах к мосту.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", - говорится в сообщении.
Ограничение продлилось около трех часов.