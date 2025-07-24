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Эксперт рассказал о будущем стейблкоинов - 24.07.2025, ПРАЙМ
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Эксперт рассказал о будущем стейблкоинов
Эксперт рассказал о будущем стейблкоинов - 24.07.2025, ПРАЙМ
Эксперт рассказал о будущем стейблкоинов
Стейблкоины — разновидность криптовалют, чей обменный курс привязан к цене "реального" актива — будут становиться все популярнее благодаря поддержке президента... | 24.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-24T03:31+0300
2025-07-24T03:31+0300
финансы
сша
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 24 июл - ПРАЙМ. Стейблкоины — разновидность криптовалют, чей обменный курс привязан к цене "реального" актива — будут становиться все популярнее благодаря поддержке президента США Дональда Трампа и могут со временем заменить фиатные валюты в качестве основного платежного средства, заявил РИА Новости заслуженный профессор Школы бизнеса Любина при университете Пейс (США) Розарио Гираса. "Похоже, что фиатные валюты (доллары, евро и т. д.) практически полностью исчезнут, а использование безопасных и надежных криптовалют быстро возрастет в ближайшем будущем. Компании с сомнительным прошлым, такие как Tether, будут находиться под более строгим регулированием и вынуждены будут снижать риски для инвесторов", - предположил он. На прошлой неделе Трамп подписал законопроект Genius Act, который закладывает нормативную базу для стейблкоинов, привязанных к стоимости доллара США. Трамп еще до своей победы на выборах пообещал превратить Соединенные Штаты в "мировую столицу" криптовалют. В марте американский президент постановил создать стратегический резерв криптовалют США - он будет включать такие активы, как Cardano (ADA), Solana (SOL), Ripple (XRP). "Популярность стейблкоинов будет продолжать расти, в том числе благодаря поддержке президента Трампа, вероятно, частично из-за инвестиций в World Liberty Financial - холдинговую компанию из Майами, занимающуюся продажей криптоактивов. Крупные финансовые игроки уже финансируют этот рост, ожидая, что стейблкоины станут одним из главных платежных механизмов", - сказал Гираса. Согласно финансовой отчетности президента США за 2024 год, по состоянию на 31 декабря Трамп владел 100% капитала компании World Liberty Financial. Владение организацией принесло ему 57 миллионов 355 тысяч долларов дохода в 2024 году. В то же время профессор предупредил, что недавно подписанный закон, по всей видимости, не позволит полностью предотвратить незаконные финансовые операции и, напротив, может создать новые возможности для совершения преступлений. Он отметил, что стейблкоины часто используются киберпреступниками, лицами, уклоняющимися от уплаты налогов, а также участвующими в незаконных азартных играх и отмывании денег - благодаря возможности сохранить стоимость, обменивать активы по всему миру и обходить государственный контроль. "В той мере, в какой закон Genius предоставляет правительству гораздо больший контроль над криптовалютами и возможность выявления мошенничества и других противоправных действий, это будет способствовать усилению защиты потребителей. Тем не менее, незаконные действия, такие как атаки с использованием программ-вымогателей, продолжат причинять вред учреждениям и частным лицам", - добавил Гираса.
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4.7
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7 495 645-6601
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192
40
192
40
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5
4.7
96
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финансы, сша, дональд трамп
Финансы, США, Дональд Трамп
03:31 24.07.2025
 
Эксперт рассказал о будущем стейблкоинов

Профессор Гираса: стейблкоины могут стать альтернативой фиатным валютам

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ВАШИНГТОН, 24 июл - ПРАЙМ. Стейблкоины — разновидность криптовалют, чей обменный курс привязан к цене "реального" актива — будут становиться все популярнее благодаря поддержке президента США Дональда Трампа и могут со временем заменить фиатные валюты в качестве основного платежного средства, заявил РИА Новости заслуженный профессор Школы бизнеса Любина при университете Пейс (США) Розарио Гираса.
"Похоже, что фиатные валюты (доллары, евро и т. д.) практически полностью исчезнут, а использование безопасных и надежных криптовалют быстро возрастет в ближайшем будущем. Компании с сомнительным прошлым, такие как Tether, будут находиться под более строгим регулированием и вынуждены будут снижать риски для инвесторов", - предположил он.
На прошлой неделе Трамп подписал законопроект Genius Act, который закладывает нормативную базу для стейблкоинов, привязанных к стоимости доллара США. Трамп еще до своей победы на выборах пообещал превратить Соединенные Штаты в "мировую столицу" криптовалют. В марте американский президент постановил создать стратегический резерв криптовалют США - он будет включать такие активы, как Cardano (ADA), Solana (SOL), Ripple (XRP).
"Популярность стейблкоинов будет продолжать расти, в том числе благодаря поддержке президента Трампа, вероятно, частично из-за инвестиций в World Liberty Financial - холдинговую компанию из Майами, занимающуюся продажей криптоактивов. Крупные финансовые игроки уже финансируют этот рост, ожидая, что стейблкоины станут одним из главных платежных механизмов", - сказал Гираса.
Согласно финансовой отчетности президента США за 2024 год, по состоянию на 31 декабря Трамп владел 100% капитала компании World Liberty Financial. Владение организацией принесло ему 57 миллионов 355 тысяч долларов дохода в 2024 году.
В то же время профессор предупредил, что недавно подписанный закон, по всей видимости, не позволит полностью предотвратить незаконные финансовые операции и, напротив, может создать новые возможности для совершения преступлений. Он отметил, что стейблкоины часто используются киберпреступниками, лицами, уклоняющимися от уплаты налогов, а также участвующими в незаконных азартных играх и отмывании денег - благодаря возможности сохранить стоимость, обменивать активы по всему миру и обходить государственный контроль.
"В той мере, в какой закон Genius предоставляет правительству гораздо больший контроль над криптовалютами и возможность выявления мошенничества и других противоправных действий, это будет способствовать усилению защиты потребителей. Тем не менее, незаконные действия, такие как атаки с использованием программ-вымогателей, продолжат причинять вред учреждениям и частным лицам", - добавил Гираса.
 
ФинансыСШАДональд Трамп
 
 
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