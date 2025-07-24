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Эксперты рассказали, какие травмы чаще всего случаются в быту

Эксперты рассказали, какие травмы чаще всего случаются в быту - 24.07.2025, ПРАЙМ

Эксперты рассказали, какие травмы чаще всего случаются в быту

Часто причиной травм в быту в России являются высокие каблуки, при этом случаются повреждения и в необычных ситуациях - при обрезке копыт корове, в результате... | 24.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-24T07:00+0300

2025-07-24T07:00+0300

2025-07-24T07:00+0300

бизнес

общество

россия

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ингосстрах

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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Часто причиной травм в быту в России являются высокие каблуки, при этом случаются повреждения и в необычных ситуациях - при обрезке копыт корове, в результате нападения слона, при падении с гамака на йоге и ударе волной, рассказали РИА Новости эксперты компании "Ингосстрах". "Основные причины обращений по полисам страхования – это переломы верхних конечностей на уровне локтевого сустава и предплечья, и нижних конечностей на уровне голени и голеностопного сустава, а также травмы пальцев и кистей", - говорится в сообщении. В бытовой ситуации высокие каблуки часто являются причиной травмы, отмечают эксперты. "Застрахованная решила надеть новые туфли на высоком каблуке, однако неустойчивость платформы привела к перелому стопы", - приводят пример они. Также клиенты обращались по итогам случаев падавших москитных сеток и кирпичей, которые приводили к переломам и сотрясениям. "Иногда причинами травм становятся падения самих застрахованных, например, с гамака на йоге — как результат, перелом кисти, или с лабаза на охоте, приведшее к множественным серьезным переломам и ушибам", - добавили эксперты. Такие же травмы можно получить и в необычных обстоятельствах, обращают внимание они. "Клиент "Ингосстраха" подвернул ногу и повредил голеностоп во время обрезки копыт корове, а другой застрахованный во время драки в школе получил крайне нестандартную и неприятную травму — перелом щитовидного хряща гортани", - сказали в компании. Многие необычные травмы происходят с россиянами в период летнего отпуска, рассказали эксперты. "Один из клиентов компании стал жертвой слона на Шри-Ланке, получив удар хоботом, который привел к перелому плечевой кости. Также на Шри-Ланке россиянин получил компрессионный перелом, будучи сбитым сильной волной", - говорится в сообщении. Другой нестандартный случай произошел с отдыхающим в Индии — во время прогулки на территории отеля застрахованный в темноте провалился ногой в яму, сообщили в компании.

шри-ланка

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бизнес, общество , россия, шри-ланка, индия, ингосстрах