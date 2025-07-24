https://1prime.ru/20250724/ekstremistskikh--859866731.html

Комитет Совфеда одобрил закон о штрафах за поиск экстремистских материалов

Комитет Совфеда одобрил закон о штрафах за поиск экстремистских материалов - 24.07.2025, ПРАЙМ

Комитет Совфеда одобрил закон о штрафах за поиск экстремистских материалов

Комитет Совфеда по конституционному законодательству на заседании в четверг рекомендовал одобрить закон о введении штрафов за умышленный поиск экстремистских... | 24.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-24T10:33+0300

2025-07-24T10:33+0300

2025-07-24T10:33+0300

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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Комитет Совфеда по конституционному законодательству на заседании в четверг рекомендовал одобрить закон о введении штрафов за умышленный поиск экстремистских материалов и распространение рекламы VPN. Законом вводятся штрафы за поиск в интернете экстремистских материалов и распространение рекламы VPN. За умышленный поиск в интернете и получение доступа к заведомо экстремистским материалам, в том числе с использованием VPN, вводится штраф от 3 до 5 тысяч рублей. За распространение рекламы средств доступа к информационным ресурсам, доступ к которым ограничен, штраф составит до 500 тысяч рублей. Новый закон направлен на борьбу с преступностью, экстремизмом и терроризмом, защиту граждан РФ от телефонного мошенничества и других преступлений, совершаемых удаленно. Как объяснял ранее РИА Новости соавтор поправок, сенатор Артем Шейкин, основной акцент нового закона делается на регулирование провайдеров, платформ и технических посредников. Парламентарий отмечал, что россиян не планируют наказывать за доступ к запрещенным ресурсам при помощи VPN, а открытие страницы с экстремистскими материалами не будет нарушением, если контент не распространяется, не сохраняется и не популяризируется. Также, по его словам, россиян не будут штрафовать за вход в Instagram* (деятельность Meta* (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская) и другие заблокированные ресурсы. Экстремистские материалы содержатся в реестре, который ведет Минюст РФ. Материалы включаются туда по решению суда. На текущий момент реестр содержит 5,5 тысяч позиций. В свою очередь Роскомнадзор обеспечивает мониторинг распространения и доступности экстремистских материалов. Как говорил Шадаев, Роскомнадзор заблокировал доступ к 56 тысячам интернет-страниц, которые отказались удалять экстремистские материалы.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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технологии, общество , россия, рф, instagram, роскомнадзор, meta