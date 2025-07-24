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Премьер Грузии надеется, что ЕС не отменит безвизовый режим
Премьер Грузии надеется, что ЕС не отменит безвизовый режим - 24.07.2025, ПРАЙМ
Премьер Грузии надеется, что ЕС не отменит безвизовый режим
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе выразил надежду, что Евросоюз примет прагматичное решение и не отменит безвизовый режим для грузинских граждан, так как | 24.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-24T00:28+0300
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ТБИЛИСИ, 24 июл - ПРАЙМ. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе выразил надежду, что Евросоюз примет прагматичное решение и не отменит безвизовый режим для грузинских граждан, так как это не принесет пользы объединению.
Ранее представительство Евросоюза в Грузии сообщило, что страна может лишиться безвизового режима, если до конца августа не выполнит определенные рекомендации.
"С одной стороны стоит очередь за визой, а с другой - мир, спокойствие, стабильность, развитие страны, верховенство закона. Даже сегодня общество сталкивается с такой простой дилеммой. Я думаю, что сделать выбор легко, и я надеюсь, что в конце концов европейская бюрократия примет прагматичное решение, им невыгодно прекращать либерализацию визового режима по простой причине… , какой неудачной была предыдущая попытка, такой же безуспешной будет пятая попытка в случае приостановления визовой либерализации",- заявил премьер в интервью телеканалу Аджарии Общественного вещателя Грузии.
Ранее премьер неоднократно заявлял, что власти страны за последние несколько лет предостерегли четыре попытки совершения революций, которые финансировались извне.
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мировая экономика, грузия, ес
Экономика, Мировая экономика, ГРУЗИЯ, ЕС
Премьер Грузии надеется, что ЕС не отменит безвизовый режим
Премьер Грузии Кобахидзе надеется, что Евросоюз не отменит безвизовый режим
ТБИЛИСИ, 24 июл - ПРАЙМ. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе выразил надежду, что Евросоюз примет прагматичное решение и не отменит безвизовый режим для грузинских граждан, так как это не принесет пользы объединению.
Ранее представительство Евросоюза в Грузии сообщило, что страна может лишиться безвизового режима, если до конца августа не выполнит определенные рекомендации.
"С одной стороны стоит очередь за визой, а с другой - мир, спокойствие, стабильность, развитие страны, верховенство закона. Даже сегодня общество сталкивается с такой простой дилеммой. Я думаю, что сделать выбор легко, и я надеюсь, что в конце концов европейская бюрократия примет прагматичное решение, им невыгодно прекращать либерализацию визового режима по простой причине… , какой неудачной была предыдущая попытка, такой же безуспешной будет пятая попытка в случае приостановления визовой либерализации",- заявил премьер в интервью телеканалу Аджарии Общественного вещателя Грузии.
Ранее премьер неоднократно заявлял, что власти страны за последние несколько лет предостерегли четыре попытки совершения революций, которые финансировались извне.