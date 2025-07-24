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Премьер Грузии надеется, что ЕС не отменит безвизовый режим

Премьер Грузии надеется, что ЕС не отменит безвизовый режим - 24.07.2025, ПРАЙМ

Премьер Грузии надеется, что ЕС не отменит безвизовый режим

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе выразил надежду, что Евросоюз примет прагматичное решение и не отменит безвизовый режим для грузинских граждан, так как | 24.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-24T00:28+0300

2025-07-24T00:28+0300

2025-07-24T00:28+0300

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ТБИЛИСИ, 24 июл - ПРАЙМ. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе выразил надежду, что Евросоюз примет прагматичное решение и не отменит безвизовый режим для грузинских граждан, так как это не принесет пользы объединению. Ранее представительство Евросоюза в Грузии сообщило, что страна может лишиться безвизового режима, если до конца августа не выполнит определенные рекомендации. "С одной стороны стоит очередь за визой, а с другой - мир, спокойствие, стабильность, развитие страны, верховенство закона. Даже сегодня общество сталкивается с такой простой дилеммой. Я думаю, что сделать выбор легко, и я надеюсь, что в конце концов европейская бюрократия примет прагматичное решение, им невыгодно прекращать либерализацию визового режима по простой причине… , какой неудачной была предыдущая попытка, такой же безуспешной будет пятая попытка в случае приостановления визовой либерализации",- заявил премьер в интервью телеканалу Аджарии Общественного вещателя Грузии. Ранее премьер неоднократно заявлял, что власти страны за последние несколько лет предостерегли четыре попытки совершения революций, которые финансировались извне.

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мировая экономика, грузия, ес