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ЕЦБ сохранил базовую процентную ставку на уровне 2,15%
ЕЦБ сохранил базовую процентную ставку на уровне 2,15% - 24.07.2025, ПРАЙМ
ЕЦБ сохранил базовую процентную ставку на уровне 2,15%
Европейский центральный банк (ЕЦБ) на заседании в четверг принял решение сохранить базовую процентную ставку на уровне 2,15% после семи снижений подряд, следует | 24.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-24T15:23+0300
2025-07-24T15:23+0300
2025-07-24T15:36+0300
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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Европейский центральный банк (ЕЦБ) на заседании в четверг принял решение сохранить базовую процентную ставку на уровне 2,15% после семи снижений подряд, следует из сообщения регулятора.Решение совпало с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом Trading Economics."Процентные ставки по депозитной линии, основным операциям рефинансирования и маржинальному кредитованию останутся неизменными на отметках 2%, 2,15% и 2,4% соответственно", - говорится в сообщении ЕЦБ.ЕЦБ непрерывно понижал ставку с сентября прошлого года. Тогда ставка рефинансирования была снижена до 3,65% с 4,25% годовых.Регулятор отмечает, что в настоящее время инфляция находится на уровне среднесрочной цели в 2%, и поступающая информация в целом соответствует предыдущей оценке по перспективам инфляции."Отчасти благодаря предыдущим снижениям процентных ставок советом управляющих экономика в целом продемонстрировала устойчивость в сложных глобальных условиях", - говорится в релизе.ЕЦБ также указывает, что обстановка остается исключительно неопределенной, в особенности из-за торговых споров.Европейский центробанк будет следить за макроэкономическими данными от заседания к заседанию для определения курса денежно-кредитной политики. Совет управляющих, как и после июньского заседания, не берет на себя предварительных обязательств по выбору определенного курса ДКП, сказано в сообщении.
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финансы, банки, ецб
Экономика, Финансы, Банки, ЕЦБ
ЕЦБ сохранил базовую процентную ставку на уровне 2,15%
ЕЦБ сохранил базовую процентную ставку на уровне 2,15% после семи снижений подряд
МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Европейский центральный банк (ЕЦБ) на заседании в четверг принял решение сохранить базовую процентную ставку на уровне 2,15% после семи снижений подряд, следует из сообщения регулятора.
Решение совпало с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом Trading Economics.
"Процентные ставки по депозитной линии, основным операциям рефинансирования и маржинальному кредитованию останутся неизменными на отметках 2%, 2,15% и 2,4% соответственно", - говорится в сообщении ЕЦБ.
ЕЦБ непрерывно понижал ставку с сентября прошлого года. Тогда ставка рефинансирования была снижена до 3,65% с 4,25% годовых.
Регулятор отмечает, что в настоящее время инфляция находится на уровне среднесрочной цели в 2%, и поступающая информация в целом соответствует предыдущей оценке по перспективам инфляции.
"Отчасти благодаря предыдущим снижениям процентных ставок советом управляющих экономика в целом продемонстрировала устойчивость в сложных глобальных условиях", - говорится в релизе.
ЕЦБ также указывает, что обстановка остается исключительно неопределенной, в особенности из-за торговых споров.
Европейский центробанк будет следить за макроэкономическими данными от заседания к заседанию для определения курса денежно-кредитной политики. Совет управляющих, как и после июньского заседания, не берет на себя предварительных обязательств по выбору определенного курса ДКП, сказано в сообщении.
Аналитики ждут сохранения базовой ставки ЕЦБ на уровне 2,15%