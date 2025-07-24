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Евро дорожает к доллару перед выходом статистики по экономике еврозоны

Евро дорожает к доллару перед выходом статистики по экономике еврозоны - 24.07.2025, ПРАЙМ

Евро дорожает к доллару перед выходом статистики по экономике еврозоны

Стоимость евро к доллару растет в четверг утром перед выходом статистики по экономике стран еврозоны, следует из данных торгов. | 24.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-24T08:29+0300

2025-07-24T08:29+0300

2025-07-24T08:29+0300

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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Стоимость евро к доллару растет в четверг утром перед выходом статистики по экономике стран еврозоны, следует из данных торгов. По состоянию на 8.22 мск курс евро к доллару поднимался до 1,1775 доллара с 1,1773 доллара за евро. Курс доллара к иене снижался до 146,02 иены с уровня прошлого закрытия в 146,52 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускался на символические 0,05% - до 97,17 пункта. Позднее в четверг ожидается выход статистики от исследовательской компании GfK по индексу доверия потребителей к экономике Германии. Прогнозируется, по состоянию на август показатель вырос до минус 19,2 пункта с минус 20,3 пункта месяцем ранее. Кроме того, компания S&P Global обнародует предварительную оценку композитного индекса деловой активности PMI в промышленности и сфере услуг еврозоны за июль. Ожидается, что показатель увеличился до 50,8 пункта с 50,6 пункта месяцем ранее.

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рынок, торги, сша, германия, gfk