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Курс евро к доллару снижается после публикации европейской макростатистики - 24.07.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250724/evro--859878851.html
Курс евро к доллару снижается после публикации европейской макростатистики
Курс евро к доллару снижается после публикации европейской макростатистики - 24.07.2025, ПРАЙМ
Курс евро к доллару снижается после публикации европейской макростатистики
Курс евро к доллару в четверг днем уменьшается после публикации макростатистики, а также в ожидании заседания европейского центробанка, следует из данных... | 24.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-24T13:07+0300
2025-07-24T13:07+0300
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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Курс евро к доллару в четверг днем уменьшается после публикации макростатистики, а также в ожидании заседания европейского центробанка, следует из данных торгов. По состоянию на 12.55 мск курс евро к доллару снижается до 1,1751 доллара с 1,1773 доллара за евро на предыдущем закрытии. Курс доллара к иене в то же время растёт до 146,59 иены с уровня прошлого закрытия в 146,52 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) увеличивается на 0,16% - до 97,38 пункта. Инвесторы обращают внимание на неоднозначную статистику из Европы, опубликованную ранее в четверг. По данным исследовательской Gfk, индекс доверия потребителей к экономике Германии по состоянию на август опустился до минус 21,5 пункта со значения июля в минус 20,3 пункта. Аналитики ожидали роста до минус 19,2 пункта. В то же время композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг еврозоны, по предварительной оценке, в июле вырос до 51 пункта - самого высокого значения за 11 месяцев - с 50,6 пункта в июне, значение оказалось выше прогноза в 50,8 пункта. PMI услуг и промышленности еврозоны оказались выше ожиданий, причем последний стал самым высоким за три года. В то же время промышленные PMI Германии и Франции оказались ниже прогнозов. Инвесторы ожидают в четверг решения Европейского центрального банка (ЕЦБ). Аналитики прогнозируют, что центробанк сохранит учётную ставку на текущем уровне в 2,15%, завершив цикл её понижения, который начался в сентябре прошлого года. Тогда ставка рефинансирования была понижена до 3,65% с 4,25% годовых.
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рынок, германия, сша, европа, gfk, pmi
Экономика, Рынок, ГЕРМАНИЯ, США, ЕВРОПА, Gfk, PMI
13:07 24.07.2025
 
Курс евро к доллару снижается после публикации европейской макростатистики

Курс евро к доллару снижается в ожидании заседания европейского центробанка

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкДенежные купюры и монеты евро
Денежные купюры и монеты евро - ПРАЙМ, 1920, 24.07.2025
© РИА Новости . Нина Зотина
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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Курс евро к доллару в четверг днем уменьшается после публикации макростатистики, а также в ожидании заседания европейского центробанка, следует из данных торгов.
По состоянию на 12.55 мск курс евро к доллару снижается до 1,1751 доллара с 1,1773 доллара за евро на предыдущем закрытии.
Курс доллара к иене в то же время растёт до 146,59 иены с уровня прошлого закрытия в 146,52 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) увеличивается на 0,16% - до 97,38 пункта.
Инвесторы обращают внимание на неоднозначную статистику из Европы, опубликованную ранее в четверг. По данным исследовательской Gfk, индекс доверия потребителей к экономике Германии по состоянию на август опустился до минус 21,5 пункта со значения июля в минус 20,3 пункта. Аналитики ожидали роста до минус 19,2 пункта.
В то же время композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг еврозоны, по предварительной оценке, в июле вырос до 51 пункта - самого высокого значения за 11 месяцев - с 50,6 пункта в июне, значение оказалось выше прогноза в 50,8 пункта.
PMI услуг и промышленности еврозоны оказались выше ожиданий, причем последний стал самым высоким за три года. В то же время промышленные PMI Германии и Франции оказались ниже прогнозов.
Инвесторы ожидают в четверг решения Европейского центрального банка (ЕЦБ). Аналитики прогнозируют, что центробанк сохранит учётную ставку на текущем уровне в 2,15%, завершив цикл её понижения, который начался в сентябре прошлого года. Тогда ставка рефинансирования была понижена до 3,65% с 4,25% годовых.
Денежные купюры евро - ПРАЙМ, 1920, 24.07.2025
Евро дорожает к доллару перед выходом статистики по экономике еврозоны
08:29
 
ЭкономикаРынокГЕРМАНИЯСШАЕВРОПАGfkPMI
 
 
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