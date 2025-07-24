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Евро дорожает к доллару после сохранения ставки ЕЦБ
Евро дорожает к доллару после сохранения ставки ЕЦБ - 24.07.2025, ПРАЙМ
Евро дорожает к доллару после сохранения ставки ЕЦБ
Курс евро в четверг растет по отношению к доллару после публикации итогов заседания Европейского центробанка (ЕЦБ), следует из данных торгов. | 24.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-24T17:16+0300
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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Курс евро в четверг растет по отношению к доллару после публикации итогов заседания Европейского центробанка (ЕЦБ), следует из данных торгов. По состоянию на 17.06 мск курс евро к доллару поднимался до 1,1784 доллара с 1,1773 доллара за евро на предыдущем закрытии. Курс доллара к иене опускался до 146,42 иены с уровня прошлого закрытия в 146,52 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,04% - до 97,18 пункта. По итогам июльского заседания ЕЦБ ожидаемо сохранил базовую процентную ставку на уровне 2,15%. Регулятор отметил, что в настоящее время инфляция находится на уровне среднесрочной цели в 2%, и поступающая информация в целом соответствует предыдущей оценке по перспективам инфляции. ЕЦБ также указывает, что обстановка остается исключительно неопределенной, в особенности из-за торговых споров. В четверг инвесторы также оценивают еженедельные данные по занятости в США. Так, число первичных заявок на пособие по безработице в США за предыдущую неделю неожиданно снизилось - на 4 тысячи, до 217 тысяч. Кроме того, продажи новых домов в США в июне выросли слабее ожиданий - до 627 тысяч, в то время как прогноз составлял 650 тысяч.
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рынок, торги, финансы, сша, ецб
Экономика, Рынок, Торги, Финансы, США, ЕЦБ
Евро дорожает к доллару после сохранения ставки ЕЦБ
Евро дорожает к доллару после публикации итогов заседания ЕЦБ
МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Курс евро в четверг растет по отношению к доллару после публикации итогов заседания Европейского центробанка (ЕЦБ), следует из данных торгов.
По состоянию на 17.06 мск курс евро к доллару поднимался до 1,1784 доллара с 1,1773 доллара за евро на предыдущем закрытии. Курс доллара к иене опускался до 146,42 иены с уровня прошлого закрытия в 146,52 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,04% - до 97,18 пункта.
По итогам июльского заседания ЕЦБ ожидаемо сохранил базовую процентную ставку на уровне 2,15%. Регулятор отметил, что в настоящее время инфляция находится на уровне среднесрочной цели в 2%, и поступающая информация в целом соответствует предыдущей оценке по перспективам инфляции. ЕЦБ также указывает, что обстановка остается исключительно неопределенной, в особенности из-за торговых споров.
В четверг инвесторы также оценивают еженедельные данные по занятости в США. Так, число первичных заявок на пособие по безработице в США за предыдущую неделю неожиданно снизилось - на 4 тысячи, до 217 тысяч.
Кроме того, продажи новых домов в США в июне выросли слабее ожиданий - до 627 тысяч, в то время как прогноз составлял 650 тысяч.
Курс евро к доллару снижается после публикации европейской макростатистики