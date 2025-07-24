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Индекс деловой активности в еврозоне в июле вырос до 51 пункта

Индекс деловой активности в еврозоне в июле вырос до 51 пункта - 24.07.2025, ПРАЙМ

Индекс деловой активности в еврозоне в июле вырос до 51 пункта

Композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг еврозоны, по предварительной оценке, в июле вырос до 51 пункта (самое высокое... | 24.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-24T11:05+0300

2025-07-24T11:05+0300

2025-07-24T11:15+0300

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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг еврозоны, по предварительной оценке, в июле вырос до 51 пункта (самое высокое значение за 11 месяцев) с 50,6 пункта в июне, говорится в сообщении S&P Global.Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали роста только до 50,8 пункта.При этом индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны, по предварительной оценке, поднялся до 51,2 пункта с 50,5 пункта в июне (максимум за шесть месяцев), прогноз составлял 50,7 пункта. PMI в промышленности вырос до самого высокого за три года значения – 49,8 пункта после 49,5 пункта в июне, что выше прогноза в 49,7 пункта.Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже - на ее спад.Композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг крупнейшей экономики Евросоюза, Германии, по предварительной оценке, снизился до 50,3 пункта с 50,4 пункта в июне, ожидался рост до 50,7 пункта. PMI сферы услуг Германии вырос до 50,1 пункта с 49,7 пункта месяцем ранее, промышленности – до максимальных за три года 49,2 пункта после 49 пунктов в июне. Прогнозы составляли 50 пунктов и 49,5 пункта соответственно.Композитный индекс деловой активности Франции, по предварительной оценке, вырос до 49,6 пункта с 49,2 пункта в июне, что стало самым высоким значением за 11 месяцев, прогноз составлял 49,3 пункта. PMI услуг Франции в июле, по предварительной оценке, вырос до 49,7 пункта (максимум за 11 месяцев) с 49,6 пункта, промышленности – до 48,4 пункта с 48,1 пункта в июне. Прогнозы составляли 49,6 пункта и 48,5 пункта соответственно.

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промышленность, мировая экономика