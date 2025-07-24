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Индекс деловой активности в еврозоне в июле вырос до 51 пункта - 24.07.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250724/evrozony--859869223.html
Индекс деловой активности в еврозоне в июле вырос до 51 пункта
Индекс деловой активности в еврозоне в июле вырос до 51 пункта - 24.07.2025, ПРАЙМ
Индекс деловой активности в еврозоне в июле вырос до 51 пункта
Композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг еврозоны, по предварительной оценке, в июле вырос до 51 пункта (самое высокое... | 24.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-24T11:05+0300
2025-07-24T11:15+0300
экономика
промышленность
мировая экономика
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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг еврозоны, по предварительной оценке, в июле вырос до 51 пункта (самое высокое значение за 11 месяцев) с 50,6 пункта в июне, говорится в сообщении S&amp;P Global.Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали роста только до 50,8 пункта.При этом индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны, по предварительной оценке, поднялся до 51,2 пункта с 50,5 пункта в июне (максимум за шесть месяцев), прогноз составлял 50,7 пункта. PMI в промышленности вырос до самого высокого за три года значения – 49,8 пункта после 49,5 пункта в июне, что выше прогноза в 49,7 пункта.Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже - на ее спад.Композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг крупнейшей экономики Евросоюза, Германии, по предварительной оценке, снизился до 50,3 пункта с 50,4 пункта в июне, ожидался рост до 50,7 пункта. PMI сферы услуг Германии вырос до 50,1 пункта с 49,7 пункта месяцем ранее, промышленности – до максимальных за три года 49,2 пункта после 49 пунктов в июне. Прогнозы составляли 50 пунктов и 49,5 пункта соответственно.Композитный индекс деловой активности Франции, по предварительной оценке, вырос до 49,6 пункта с 49,2 пункта в июне, что стало самым высоким значением за 11 месяцев, прогноз составлял 49,3 пункта. PMI услуг Франции в июле, по предварительной оценке, вырос до 49,7 пункта (максимум за 11 месяцев) с 49,6 пункта, промышленности – до 48,4 пункта с 48,1 пункта в июне. Прогнозы составляли 49,6 пункта и 48,5 пункта соответственно.
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промышленность, мировая экономика
Экономика, Промышленность, Мировая экономика
11:05 24.07.2025 (обновлено: 11:15 24.07.2025)
 
Индекс деловой активности в еврозоне в июле вырос до 51 пункта

S&P Global: индекс деловой активности в еврозоне в июле вырос до 51 пункта

© fotolia.com / moonrun%Флаг евросоюза
%Флаг евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 24.07.2025
© fotolia.com / moonrun
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МОСКВА, 24 июл - ПРАЙМ. Композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг еврозоны, по предварительной оценке, в июле вырос до 51 пункта (самое высокое значение за 11 месяцев) с 50,6 пункта в июне, говорится в сообщении S&P Global.
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали роста только до 50,8 пункта.
При этом индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны, по предварительной оценке, поднялся до 51,2 пункта с 50,5 пункта в июне (максимум за шесть месяцев), прогноз составлял 50,7 пункта. PMI в промышленности вырос до самого высокого за три года значения – 49,8 пункта после 49,5 пункта в июне, что выше прогноза в 49,7 пункта.
Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже - на ее спад.
Композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг крупнейшей экономики Евросоюза, Германии, по предварительной оценке, снизился до 50,3 пункта с 50,4 пункта в июне, ожидался рост до 50,7 пункта. PMI сферы услуг Германии вырос до 50,1 пункта с 49,7 пункта месяцем ранее, промышленности – до максимальных за три года 49,2 пункта после 49 пунктов в июне. Прогнозы составляли 50 пунктов и 49,5 пункта соответственно.
Композитный индекс деловой активности Франции, по предварительной оценке, вырос до 49,6 пункта с 49,2 пункта в июне, что стало самым высоким значением за 11 месяцев, прогноз составлял 49,3 пункта. PMI услуг Франции в июле, по предварительной оценке, вырос до 49,7 пункта (максимум за 11 месяцев) с 49,6 пункта, промышленности – до 48,4 пункта с 48,1 пункта в июне. Прогнозы составляли 49,6 пункта и 48,5 пункта соответственно.
Флаг Евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 03.07.2025
Индекс деловой активности в еврозоне в июне неожиданно вырос
3 июля, 11:06
 
ЭкономикаПромышленностьМировая экономика
 
 
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